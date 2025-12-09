FIFA realizará pausas de hasta 3 minutos en los partidos del Mundial 2026

Todos los partidos del próximo Mundial 2026 tendrán al menos dos pausas de hidratación de tres minutos cada una independientemente de la sede en que se realicen los encuentros. La FIFA incluyó esta medida buscando proteger la integridad y salud de los jugadores en cancha.

El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada mitad para que los jugadores puedan beber, independientemente de la temperatura, el país anfitrión —Estados Unidos, Canadá o México— o si el estadio tiene techo y aire acondicionado.

El cambio también podría ser bien recibido por las emisoras, ya que hace que el horario del partido sea más predecible. La FIFA informó que la medida se anunció por primera vez cuando Manolo Zubiria, el director del torneo, asistió a una reunión con las emisoras.

Indicó que los árbitros podrían tener cierta flexibilidad si hay una interrupción poco antes de la marca de los 22 minutos debido a una lesión.

"Esto se abordará en el momento con el árbitro", dijo Zubiria.

La FIFA dijo que la medida es una "versión simplificada y optimizada" de una práctica anterior de tener pausas después de 30 minutos por encima de un cierto umbral de temperatura, una vez establecido en 32 grados Celsius (89,6 Fahrenheit) en el sistema de temperatura global de bulbo húmedo.

El cambio se produce después de que el calor y la humedad afectaran a los jugadores durante algunos partidos en el Mundial de Clubes del año pasado en Estados Unidos.

En ese torneo, la FIFA reaccionó bajando el umbral para las pausas de enfriamiento o hidratación y también colocando más agua y toallas alrededor del borde del campo.

El calor ha sido durante mucho tiempo un problema en los principales torneos de fútbol. En medio de preocupaciones antes del Mundial 2014, un tribunal brasileño ordenó a la FIFA hacer obligatorias sus pausas recomendadas o enfrentar multas.

