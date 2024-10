Este jueves, en las actividades previas al inicio del Gran Premio de México, el piloto japonés Yuki Tsunoda aseguró que se encuentra listo para probar su suerte con Red Bull e incluso confirmó que está en pláticas con la escudería para que esto suceda antes de que termine la temporada 2024 de la Fórmula 1 (F1).

En un encuentro con los medios en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Tsunoda aseguró que Honda está presionando a Red Bull para que accedan a esta petición, aunque, dijo, no está seguro que suceda:

"Definitivamente, Honda me ayudó a impulsar esas pruebas y les agradezco mucho. Obviamente, también estuve presionando desde la primera carrera (de la temporada), incluso el año pasado".

El japonés agregó que este "es el segundo año o el tercer año (que pide una oportunidad para probarse) y me sorprende lo difícil que es tener al menos un día de pruebas a pesar de que he tenido un mejor rendimiento que varios de mis compañeros en otros años, pero me he acostumbrado a lo difícil que es".

Aunque se mostró resignado, Tsunoda piensa que podría haber alguna "razón de fondo que yo desconozco para no ser considerado o quizá no he mejorado tanto como ellos quisieran a este nivel, especialmente en las comunicaciones por radio".

El piloto de Visa RB dijo que confía en que este año sí sucederá y que podría ser en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero que con Red Bull uno nunca puede estar seguro". Tsunoda nunca ha tenido la oportunidad de probarse con el equipo de Milton Keynes a pesar de ser parte de su escudería hermana desde el 2019.

Esta declaración de Tsunoda llega en medio de una nueva ola de rumores que aseguran que el asiento de Sergio "Checo" Pérez no está seguro con Red Bull para la temporada 2025, luego de que el mexicano fuera ratificado por a escudería, antes del parón de verano, para seguir con el equipo durante toda la temporada 2024.

