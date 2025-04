Red Bull sorprendió al mundo del automovilismo con la decisión de ascender a Yuki Tsunoda al primer equipo, lo que representó un cambio importante en su carrera. Desde el anuncio, el piloto japonés ha recibido numerosas felicitaciones, entre ellas, una llamada de apoyo del mexicano Sergio "Checo" Pérez. Este gesto fue especialmente significativo para Tsunoda, quien destacó el respaldo del piloto tapatío en esta nueva etapa de su carrera.

Recientemente, el periodista Diego Mejía compartió detalles de una conversación con Checo Pérez, en la que el mexicano expresó su preocupación por la posible elección de Tsunoda como su sucesor. Pérez reveló que su preocupación no era tanto personal, sino por las posibles complicaciones que el piloto japonés podría enfrentar al subirse al RB21. A pesar de estas preocupaciones iniciales, Checo ha mostrado su apoyo a Tsunoda, especialmente tras el anuncio de su ascenso.

El piloto japonés, quien reemplazará a Liam Lawson a partir del Gran Premio de Japón, agradeció las muestras de apoyo, especialmente la llamada de Pérez, quien se mostró dispuesto a ofrecerle consejos útiles. Tsunoda también recibió un mensaje de Pierre Gasly, quien igualmente le brindó orientación, lo que fue muy apreciado por el japonés.

"Recibí un mensaje de Pierre (Gasly) diciéndome que quería llamarme para compartir algunas ideas. Fue muy amable de su parte, me dio consejos útiles, y Checo también, me ha apoyado mucho. Ambos me han apoyado mucho", comentó Tsunoda en una entrevista en el circuito de Suzuka.

A pesar del apoyo recibido de sus compañeros, Tsunoda expresó su sorpresa por la falta de contacto con Helmut Marko, asesor de Red Bull. El japonés señaló que, a diferencia de otras ocasiones, no ha recibido una llamada del asesor a pesar de su activa presencia en los últimos días.

A pesar de esta falta de comunicación con Marko, Tsunoda se mostró optimista y ansioso por conocer la reacción del asesor de Red Bull ante su ascenso al equipo principal. A medida que se acerca el Gran Premio de Japón, el piloto japonés se prepara para enfrentar un nuevo desafío en su carrera.

