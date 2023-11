El domingo se correrá el Gran Premio de Las Vegas 2023, la penúltima competencia de la temporada de Fórmula 1 (F1), y que ha relucido los últimos días debido a una serie de polémicas. La más reciente tiene que ver con declaraciones del piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, quien confesó que no disfruta mucho del espectáculo que se ofrecerá.

Ayer miércoles se llevó a cabo un evento en el que los pilotos fueron presentados al público, pero debían salir de unas cajas gigantes. Luego hubo un evento privado al que el tricampeón del mundo prefirió no acudir.

Cuando se le preguntó al respecto, Verstappen confesó en charla con Motorsport: "Para mí todos pueden saltearse estas cosas. No es por el cantante, es por estar ahí de pie, pareces un payaso".

Luego dijo que el GP de Las Vegas es "99% espectáculo y 1% evento deportivo".

Y añadió: "No me gustan todas las cosas que lo rodean. Sé, por supuesto, que en algunos lugares forman parte de ello, pero digamos que no es de mi interés."

El piloto de Red Bull también señaló estar consciente de que Liberty Media, propietario de la F1, quiere maximizar el espectáculo y por eso el tipo de show que se busca ofrecer.

"Se puede ver de dos maneras, el lado de los negocios o el lado del deporte, así que por supuesto entiendo su lado de la cuestión también, pero sólo estoy expresando mi opinión sobre el lado del rendimiento de las cosas", dijo a Motorsport.

Verstappen llega al GP de Las Vegas como campeón del mundo con 524 puntos, luego de 19 podios, 17 de ellos triunfos.

El GP de Las Vegas será este domingo 19 de noviembre a las 00:00 horas tiempo del centro de México.

