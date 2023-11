F1: Verstappen compara el GP de Mónaco con la Champions, y a Las Vegas con la National League

El Gran Premio de Las Vegas 2023 sigue siendo motivo de crítica entre en los pilotos de la Fórmula 1 (F1), sobre todo para el neerlandés Max Verstappen, quien lanzó un nuevo señalamiento para el circuito callejero en Estados Unidos.

"Pienso que Mónaco es como la Champions League y esto (GP de Las Vegas) es la National League (quinta división de Inglaterra)", comentó Verstappen tras la clasificación.

El tricampeón Max Verstappen saldrá en la segunda posición de la parrilla en la carrera que se corre este sábado a medianoche.

El show en Las Vegas comenzó desde el miércoles con la presentación de los pilotos, acto que no fue del agrado del campeón de la Fórmula 1, al asegurar que en ese momento se sintió "como un payaso".

"Por mí, podemos saltarnos la presentación de pilotos, simplemente estamos parados ahí, parecemos payasos, no me gustan todas las cosas que hay alrededor del Gran Premio de Las Vegas, tengo muchas ganas de correr, pero no de participar en el show", aseguró Max Verstappen.

