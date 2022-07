F1: No entiendo qué paso: Checo Pérez tras cuarto lugar en Francia

Cuando restaban solamente tres vueltas para el final de la carrera, Sergio Pérez (Red Bull) perdió el podio luego de un periodo de virtual safety car y George Russell (Mercedes) lo pasó para arrebatarle el tercer lugar al mexicano en el Gran Premio de Francia 2022.

En ese momento clave, tras el relanzamiento de la carrera, “Checo” Pérez cometió un error grave al frenar de más y Russell aprovechó la maniobra para superar con facilidad al mexicano en la lucha por ese tercer lugar del podio.

“Cuando se para el safety car yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar. No entiendo qué paso, creo que tuvieron un problema en la torre de control, simplemente no entiendo. Nos costó el podio, pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo”, expresó el mexicano tras el amargo cierre de carrera en el circuito Paul Ricard.

De cualquier manera, “Checo” Pérez sumó 12 importantes puntos en esta decimosegunda fecha de la temporada. El mexicano llegó a 163 unidades y se mantiene al acechó de Charles Leclerc (Ferrari), quien suma 170 puntos en la lucha por el segundo lugar del Campeonato de Pilotos.