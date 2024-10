El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, fue una de las figuras más buscadas de este fin de semana en el Paddock del Hermanos Rodríguez y respondió brindando un gran espectáculo dentro de la pista.

Colapinto arrancó en el lugar número 16 después de tener una clasificación complicada, pero dio una muestra de buen manejo para terminar de cruzar la meta en el lugar número 12.

Al igual que Checo Pérez, Franco se vio involucrado en un incidente con Liam Lawson de la escudería RB en donde este último terminó con un daño en su alerón delantero y perdiendo varias posiciones al verse obligado a entrar a pits en la parte final de la carrera.

Por esta acción, el argentino fue penalizado por parte de los comisarios con dos puntos en la licencia y 10 segundos, sin embargo, esto no afectó su clasificación final.

Franco no ocultó su molestia y responsabilizó de la acción al de RB.

"Creo que el frenó bastante tarde y se fue ancho en la curva uno. Me empujó afuera y después intentó hacer una tijera en la curva dos y me chocó la rueda trasera derecha. No hay mucho más que decir".

Aunque la acción fue lamentada por Franco, la afición mexicana la celebró precisamente por los rumores que hay sobre la posibilidad de que Liam reemplace a Pérez en Red Bull para la temporada 2025.

Sobre el balance general de la carrera, el argentino la calificó de "decente" y agregó que "no fue suficiente para terminar en los puntos, no fuimos lo suficientemente fuertes en el ritmo de carrera, pero creo que tendremos una mejor oportunidad en Brasil", finalizó.

