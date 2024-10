El piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez, tuvo un terrible fin de semana. Luego de quedar eliminado en la primera sesión de clasificación del sábado, arrancó en el lugar 18.

Al inicio del Gran Premio, parecía que Pérez podría remontar varias posiciones y terminar dentro de los puntos, pero una sanción por colocarse mal en la parrilla de salida y un posterior contacto con Liam Lawson terminaron por sentenciar su actuación.

"Empezó muy bien, hice una gran arrancada. Ya estábamos en décimo; aún con la penalización de haberme parado mal en la arrancada, estábamos muy bien y teníamos todo para ir hacia adelante. Desafortunadamente, vino el incidente con Lawson y eso nos perjudicó bastante", dijo el mexicano al terminar la carrera.

Para él, el incidente con el piloto de la escudería RB, que suena para ocupar su puesto en Red Bull para la temporada 2025, fue "totalmente innecesario".

"Estaba fuera de la pista, le había hecho la maniobra en la curva 4 y en la curva 5 se queda por fuera; cruza la curva por fuera y llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera y la suya". Pérez recordó que en Austin "hizo lo mismo con Fernando (Alonso) y con Franco al final (ayer). Una pena porque creo que podíamos haber sumado puntos".

Pérez aseveró que Lawson "no entiende; es un chavo que está llegando a la Fórmula 1 y quizá trae demasiada presión, demasiadas ganas de tener protagonismo. Yo creo que Fernando intentó hablar con él en Austin; hizo lo mismo con Franco y, si no aprende, si no abre la cabeza, seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizás le cuesten el contrato el próximo año".

A pesar de todo eso, Checo fue muy sincero en el balance de su actuación y aseguró que se trató de su "peor Gran Premio, porque el año pasado choqué siendo primero", pero eso no hará que baje los brazos: "Siempre lo he dicho, mi sueño es ganar el GP de México y lo volveré a intentar el próximo año".

En medio de rumores y declaraciones que despiertan incertidumbre sobre su futuro, Checo dijo que terminó el fin de semana "con mucha energía después de todo el apoyo de esta gente, que me ha dado demasiado, que ha hecho que valga la pena todo, que no me voy a rendir por ellos y el próximo año volveremos más fuertes".

