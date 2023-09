El piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez no se conformó con haber finalizado en quinto lugar en la Q3 y para este domingo, el conductor de Red Bull va con todo por el podio, según comentó al confirmar que largará en el sitio cinco en la parrilla de salida en el Circuito de Monza del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 (F1).

El mexicano señaló que aspira "al podio, sin duda. Ferrari ha estado muy fuerte, sorpresivamente. Y también su ritmo de carrera es bastante competitivo. Será una buena pelea para mañana, pero tengo confianza en que podemos estar ahí", mencionó, luego de una gran prueba en donde tuvo frente a sí a los dos pilotos de Ferrari, a su compañero Verstappen y al británico George Russell.

Pérez Mendoza explicó la estrategia que seguirá para el Gran Premio de Italia, en donde en gran medida tendrá todo que ver con los neumáticos y su degradación.

"Será importante especialmente los traseros para el día de mañana. La tracción en la parte izquierda delantera y trasera va a ser importante para poder tener una buena degradación mañana", dijo el tapatío.

Finalmente, Checo Pérez explicó que a lo largo de las sesiones de práctica tuvo una serie de problemas, lo que afectó su rendimiento en las pruebas de calificación.

"La práctica tres nos afectó, no pudimos dar ni una vuelta en el neumático nuevo para preparar la calificación. Entonces llegamos a la calificación prácticamente con lo que aprendimos ayer. La pista había cambiado bastante y teníamos un problema también en el setup en la práctica tres. Entonces no pudimos aprender nada del compuesto blando y creo que pagamos el precio en la Q3 porque no tuvimos la vuelta más limpia en ese compuesto", apuntó.

OF