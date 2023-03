¡Cada vez falta menos! Comienza la cuenta regresiva para el arranque del campeonato de Fórmula 1, y piloto tapatío Sergio Pérez ya tiene clara su meta para este 2023.

Sin duda la temporada pasada fue la mejor para “Checo” desde su arribo al Gran Circo, donde logró finalizar en tercer lugar general con triunfos en Mónaco y en Singapur, totalizando once podios y llevando la lucha por el subcampeonato hasta la última fecha..

El reto del tapatío es mayúsculo para este año, ya que tras su tercer lugar el año pasado, espera ganar “los suficientes” puntos para ser campeón en este 2023. “Los suficientes (puntos) para ser campeón, es mi objetivo esta temporada, dar (subir) los siguientes dos escalones este año”, declaró Checo Pérez.

Cabe recordar que esta temporada, "Checo" estrenará vehículo (RB19), al igual que su compañero de equipo Max Verstappen, con quien no lleva la mejor de las relaciones, y ha sido el mismo conductor tapatío quien dejó en claro que en caso de no recibir el mismo apoyo de su colega, él tampoco no lo dará.

“Siempre es importante trabajar en equipo y obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo haré”.

El GP de Bahrein se disputará entre los días 3 y 5 de marzo en el Circuito Internacional de Bahrein, más conocido como Sakhir, localizado en la ciudad de Manama.

