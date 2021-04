Evelyn Guijarro, una tapatía colosal

Difundir el potencial que tiene el lanzamiento de jabalina ha sido una constante en la trayectoria de Evelyn Guijarro, tapatía quien con su participación en el concurso “Exatlón” durante dos temporadas, se ha convertido en un referente del deporte, impulsando principalmente a las niñas a explorar disciplinas que durante años se catalogaron como exclusivas de la rama varonil.

Aunque Evelyn, de 23 años de edad, participó por primera vez en la segunda temporada de “Exatlón” en 2018 y se coronó como subcampeona, no dudó en sumarse nuevamente a la recién concluida cuarta temporada de este reality show producido por TV Azteca y transmitido por primera vez en México en 2017 bajo la conducción de Antonio Rosique.

La atleta llegó nuevamente a la final de los llamados “encuentros colosales” obteniendo el segundo lugar en la competencia femenil y ahora reflexiona sobre lo importante que ha sido dar a conocer a otros deportistas amateurs y profesionales que popularizan a la natación, ciclismo, lucha libre, esgrima, remo y gimnasia, por ejemplo, lo que significa para la tapatía la oportunidad de animar no solo a los pequeños a interesarse por el deporte, sino también a motivar a los adultos a buscar actividades más recreativas y saludables para sus familias.

“Creo que es lo más bonito, fue lo que más interesó, porque desde su primera temporada dio a conocer al deporte a través de la historia de alguien, de los deportistas. A través de las temporadas se ha ido transformando, incluir más cosas. Yo, por ejemplo, no sabía que existía el wushu y fue padre saber eso. Quizá hubo mucha gente como yo que no conocía tal deporte, que tenían la tentación de practicar algo, pero no sabían qué o que no tenían noción de nada y se motivaron al vernos”.

Evelyn Guijarro celebra que surjan proyectos deportivos más allá de las competencias profesionales, pues llevar a los atletas a otros escenarios donde tienen que convivir con deportistas de otras disciplinas y experimentan condiciones de entrenamiento y supervivencia poco usuales, resultan atractivos para los propios atletas que quieren salir de su zona de confort y así vincularse con el público desde otras perspectivas más lúdicas.

“Sabemos que muchísima gente se inspira y se motiva con nuestro ejemplo y lucha. Es lo bonito, no importa quién seas, si eres atleta olímpico o no, el deporte que practiques, todos pueden, porque es muy bonito el deporte y es una invitación a todas las familias a inspirarse, a cumplir tus sueños, no solo los deportivos, sino de la vida diaria”.

“Sniper”. Se caracteriza por sus grandes habilidades. ESPECIAL

El origen

Recuerda que con más de 15 años de trayectoria como atleta de alto rendimiento, está convencida de las oportunidades que niñas y niños pueden tener para aspirar a una mejor calidad de vida, recalcando que la infancia en una de las etapas clave para apreciar y practicar el deporte, situación que ella experimentó gracias al apoyo de su familia y buen ojo de entrenadores que la ayudaron a pulir sus capacidades físicas.

“De pequeña, mis padres me apoyaron mucho con el deporte, estuve en varios hasta que en la primaria hicieron unas competencias de atletismo, y yo siendo chiquita en cuarto año les ganaba a los sexto grado. Mi maestra le dijo a mi mamá que yo debería de entrenar atletismo porque era muy hábil”.

Inscrita entonces en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, Evelyn comenzó su trayectoria en las pruebas combinadas, que son cinco disciplinas dentro del mismo atletismo: salto de longitud, lanzamiento de bala, pelota, vallas y carreras planas de velocidad, de esta forma el pentatlón se instaló en su vida hasta migrar a competencias más complejas pero bajo el formato del heptatlón con siete pruebas, donde finalmente se adentró al mundo de la jabalina.

“Tuve una lesión en la espalda y me retiré por dos temporadas, al volver lo hice con la jabalina y me enamoré, de entrenar la técnica, porque no solo se trata de lanzarla, es hacer mil cosas más para llegar a ese momento, saltos, carreras, es algo muy cansado”.

Llevando su niñez y adolescencia con rigurosidad deportiva, Evelyn destaca que si bien muchas disciplinas suelen ser relacionadas a los varones, fue sorprendente para ella darse cuenta del potencial que las mujeres tienen en diversos deportes como el lanzamiento de jabalina.

“Eso quiere decir que cualquier cuerpo y persona puede hacerlo, lo que necesitas es ganas. Desde pequeña siempre fui una niña diferente, temeraria y extrema. En la escuela era la niña de los deportes, la que jugaba con los hombres futbol, no me quedaba quieta, pero nunca sentí esa presión, al contrario, me invitaban a todas las competencias, estaban muy contentos conmigo. El deporte me ha cambiado la vida para bien”.

Celebración. Mati y Evelyn celebrando la culminación de un gran esfuerzo. ESPECIAL

Siempre motivada

A pesar de que otras disciplinas suelen ser más populares y tener más apoyos económicos, Evelyn Guijarro expresa que los deportes menos populares ante su poca difusión también cuentan con buenos caminos para sobresalir con el impulso de becas y respaldo profesional, por lo que insiste a los niños mexicanos a no desistir en su búsqueda por incentivos que los ayuden concretar y mejorar sus entrenamientos hasta llegar a las grandes justas deportivas, desde las locales hasta las olimpiadas.

“Cuando creces las federaciones se vuelven más duras en presupuestos y el nivel también es muy duro, pero sí se puede. Al final, siempre como atleta encuentras la forma de salir adelante, de conseguir recursos y becas, es lo bonito, que no solo cuentas con el apoyo de tu federación que se suma a tu causa, pero vas conociendo a más personas que van hacia el mismo camino”.

Aunque los desafíos económicos son frecuentes en los atletas amateurs, Evelyn considera que parte del impulso de un deportista radica también en la capacidad para sobrellevar los obstáculos y no dejarse vencer por la frustración, incluso al no poder salir con alguna victoria o medallas de una competencia.

“Nunca he batallado con la frustración, soy una persona que deja ir rápido las cosas. Soy competitiva y no me gusta perder, pero para saber ganar hay que saber perder, tienes que aprender de tus derrotas y victorias, eso me ha ayudado. Lo importante llegar a la meta, sino al camino, esa es la clave de todo”.

Evelyn Guijarro puntualiza que tras su participación en “Exatlón” se enfocará en concluir sus estudios universitarios en la carrera de Administración y dedicarse a emprender proyectos personales, recalcando que su trayectoria profesional como atleta llegó a su etapa final y descarta de momento emprender iniciativas relacionadas al deporte o situarse como entrenadora.