En duda, boleto olímpico de Jessy Salazar

Este domingo llegó a su fin el Selectivo Nacional de Ciclismo que se realizó en el Code Paradero, y debido a que Jessica Salazar no consiguió ubicarse entre las dos mejores atletas del evento, ahora su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está en manos del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Esto se debe a que este torneo formaba parte del proceso selectivo nacional rumbo a Juegos Olímpicos, y a pesar de que Salazar figure como la mejor pedalista del país a nivel internacional, ahora tiene que esperar las valoraciones y veredictos de las autoridades deportivas del país.

“Eso está claro (que Jessy es la mejor arrancadora del mundo), no hay duda para nadie, pero honestamente confiamos en la decisión que se tome. Jessy está tranquila porque realmente no podemos encontrar algo que hubiéramos podido mejorar. No les puedo reclamar nada y estamos muy satisfechos con lo que se hizo”, comentó Iván Ruiz, entrenador de la selección nacional y de Jessy Salazar.

Gabriel Espinoza, director técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo, fue quien dio a conocer que será el COM quien defina a los atletas que acudirán a los próximos Juegos Olímpicos.

Además de ser una de las mejores atletas del mundo en su disciplina, Jessica Salazar fue quien logró la plaza olímpica para el país a inicios de 2020, sin embargo ahora tendrá que esperar una determinación del COM.

