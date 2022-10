El presidente del Comité Olímpico de Irán afirmó el jueves que la escaladora Elnaz Rekabi no será castigada ni suspendida por competir en Corea del Sur el fin de semana sin lucir el velo obligatorio de su país.

Los partidarios de Rekabi, no obstante, siguen temiendo por la escaladora de 33 años, pues otras deportistas han sido castigadas por el gobierno por respaldar las protestas de semanas que sacuden el país. Los activistas dicen que las fuerzas de seguridad han matado a más de 200 personas y arrestado a miles en una represión a la disensión.

Hablando con la Associated Press en Seúl, Mahmoud Khosravi Vafa dijo que no había razón para medidas disciplinarias contra Rekabi porque no lucir el velo fue un acto "no intencional" de su parte.

Una cuenta en Instagram atribuida a Rekabi describió igualmente la decisión como "no intencional" y ella hizo lo mismo al llegar a Teherán el miércoles por la mañana. Culpó del incidente a haber sido apresurada a competir, aunque un video de su ascenso el domingo la muestra relajada y saludando al público.

"Es un asunto menor. Me sorprende que se haya hablado tanto de ello", dijo Khosravi Vafa, pese a las protestas masivas por el uso obligatorio del hiyab llegando a más de 100 ciudades hasta ahora. "En nuestra opinión no es un asunto importante".

Khosravi Vafa dijo que discutió el tema de Rekabi con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach al margen de la Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales en Seúl. Khosravi Vafa afirmó que habló también con Rekabi.

"Hablé con ella y le dije que eres definitivamente muy talentosa en el deporte y debes continuar por ese sendero para quizás calificar para los Juegos Olímpicos de París y tendrás el respaldo pleno del comité olímpico iraní'", añadió.

