Elian Leyva, pitcher del año en la LMP

El trabajo de Elian Leyva con los Charros de Jalisco no sólo le valió para colgarse la histórica triple corona de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente.mx, sino que también le alcanzó para adjudicarse la distinción del pitcher del año.

Hoy jueves la LMP anunció este nuevo galardón para el pitcher cubano, mismo que ha tenido un trimestre de ensueño en el que incluso ha recibido el llamado de los Bravos de Atlanta, su equipo en la Major League Baseball (MLB).

Al respecto, Leyva se mostró complacido por todo lo conseguido gracias a su gran labor sobre la lomita de los Charros de Jalisco, novena con la que debutó dentro del beisbol invernal de nuestro país.

“Estoy muy satisfecho con el resultado que tuve, es la cosecha de la siembra que hice desde un principio. Creo que el equipo va por buen camino, que es lo principal. Siempre salí al terreno a trabajar en función de lo que necesitaba el equipo, lo que se necesitaba para ganar y salió un buen resultado al final”.

"Cada día desde que salí de Cuba en el 2015, tenía la mentalidad ganadora".

“En realidad no esperaba tener un rendimiento tan exacto, pero cada día desde que salí de Cuba en el 2015, tenía la mentalidad ganadora, de competir. Todo esto se ha ido sumando y me ha ido fortaleciendo mentalmente, que es lo principal para tener un buen resultado”.

Respecto al llamado de los Bravos de Atlanta, el cual lo imposibilitó para seguir disputando los playoffs junto a Charros, Leyva señaló que tuvo sentimientos encontrados, pues así como agradeció el interés de la novena ligamayorista, también sufrió por dejar a Jalisco en instancias definitivas.

"Los pitchers que se quedaron en mi lugar están preparados".

“Ellos me venían preguntando de hace tiempo cómo me sentía, si estaba entrenando, si estaba bien, todo el proceso. Sabía que en cualquier momento iba a pasar porque ya había acumulado demasiados innings en todo el año. Cuando llegó por una parte me sentí orgulloso porque vieron el trabajo que hice hasta ahora, pero por otra parte me dolió por tener que dejar a los Charros en este momento. También soy consciente de que los pitchers que se quedaron en mi lugar están preparados, lo han demostrado ya”.

Para hacerse de estas distinciones (pitcher del año y triple corona), el lanzador de Jalisco tuvo una efectividad de 2.02, consiguió un total de seis victorias y recetó 67 ponches esta temporada, números que ya le valieron para marcar la historia de la LMP.

La frase

“Siempre agradeceré al team Charros, desde los trabajadores hasta la afición. Estoy ansioso de que llegue la temporada que viene para ponerme la camiseta de Charros, esta también es mi casa”.

RR