El triunfo motiva rumbo a Concachampions: Ignacio Ambriz

La victoria por 3-1 sobre Atlas en el Estadio Jalisco, significa una motivación extra para los Esmeraldas de León, esto de cara a su compromiso de mitad de semana ante el Toronto de la MLS, dentro de la Concachampions, según explicó el director técnico, Ignacio Ambriz.

Además, recalcó el esfuerzo de sus jugadores, siendo en su mayoría elementos que no tenían tanta regularidad en el terreno de juego.

"Estoy muy contento porque tengo un equipo que no tiene titulares y suplentes, yo no lo valoro así, los 11 que saltaron estaban convencidos de ganar para no estar lejos de los primeros lugares. El triunfo nos da confianza, y ahora con el equipo descansado, vamos a un partido importante a Orlando a buscar el resultado que nos permita pasar a la siguiente ronda", apuntó el técnico mexicano.

JM