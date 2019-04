El problema de Chivas no es el porcentaje, sino el futuro: Hans Westerhof

El extécnico de Chivas Hans Westerhof tiene una perspectiva que debería poner a pensar a todos los interesados por el futuro del club rojiblanco.

El entrenador holandés cree que el principal problema del Rebaño no es la situación apremiante en la tabla de cocientes, sino el futuro mismo del equipo.

"El problema es el futuro, porque ninguno de sus equipos está en posiciones de Liguilla".

“El problema de Chivas más importante no es el porcentaje, eso lo va a salvar. El problema es el futuro, porque ninguno de sus equipos está en posiciones de Liguilla. El primer equipo no, el Sub-20 no, el Sub-17 no, en Guadalajara hay un desastre”, dijo el estratega de 70 años en declaraciones para ESPN.

De los equipos inferiores de Chivas, sólo la escuadra Sub-15 entrega buenas cuentas, ya que se encuentra ubicado en segundo lugar de su grupo, y es tercero en la clasificación general.

Westerhof, que dirigió al Guadalajara en dos etapas (entre 2003 y 2004 y después en 2006) y lo llevó a una Final, dice no comprender por qué Efraín Flores, quien vive en Guadajara y a quien considera "el mejor formador de México" no es parte de las fuerzas inferiores del Rebaño.

La crisis de los equipos con límite de edad se refleja en el desempeño de la institución en primera división, donde marcha en décimo quinto lugar general, está a punto de quedar eliminada de la Liguilla, y peleará por no descender el próximo torneo.

