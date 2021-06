El impactante regaño de Jorge Vergara a jugadores de Chivas

Salió a la luz la nueva serie de Chivas en la plataforma de Amazon Prime Video y el inicio es impactante, pues se reveló un regaño de Jorge Vergara a sus jugadores cuando en octubre del 2017 cayeron eliminados ante el Atlante en la Copa MX en el Estadio Akron.

"¡Arrogantes! Si se vieran como se veían desde acá arriba ¡La arrogancia que tenían! ¡La soberbia! No me chinguen que la temporada pasada fuimos campeones y el mismo equipo no pudo hacer lo mismo. Ustedes perdieron el partido y lo perdieron en penales ante el Atlante, penúltimo lugar del ascenso ¡Atlante, no manchen!", fue lo que comenzó el diálogo del entonces dueño del Rebaño.

Cómo se extraña a Don Jorge Vergara �� pic.twitter.com/0MQX4Xon9D — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) June 18, 2021

Ante la pálida cara de los jugadores de Chivas y presencia de otros directivos de aquel tiempo como José Luis Higuera, Vergara continuó su discurso argumentando a los jugadores que pese a todos sus problemas personales, jamás les dejó de pagar su salario integro.

"Tengo 26 años de mi vida con muchos problemas y los últimos dos años de mi vida ¡de la chingada! He tenido los dos putos años con más problemas en toda mi puta mi vida. De salud, emocionales, personales, con el negocio, con los pinches abogados, con los jueces, con la corrupción, ¡Y no me rajé un puto día!, ¡Ni un puto dejé de pagarles a ustedes un centavo!"

El video se ha convertido en uno de los más virales en las últimas horas, y muchos comentarios de los usuarios han calificado como un verdadero líder a Jorge Vergara, quien fuera dueño de Chivas durante más de 15 años y que trascendió de esta vida en noviembre del 2019.

AJ