El gimnasio, gran aliado de Araujo

Néstor Araujo, defensa tapatío del Celta de Vigo, relata lo complicado que ha sido mantener el ritmo durante el confinamiento y cómo le ha hecho para trabajar desde su casa durante este paro en casi todas las Ligas en Europa.

“Lo importante es tratar de no perder el ritmo y tener la misma disciplina que teníamos mientras LaLiga estaba activa. Desde que llegué a Vigo se trató de buscar una casa adaptada para mis necesidades, entre ellas tener un gimnasio en casa, que hoy en día, me facilita el trabajo que nos envía el preparador físico”.

Al preguntarle al zaguero mexicano sobre qué es lo que más extraña, mencionó que “los entrenamientos, la convivencia con los compañeros, el día a día, las bromas que se hacen y todo lo que conlleva un vestidor”.

Dejó muy claro que este aislamiento en España, uno de los países más golpeados por el coronavirus, le ha servido para reflexionar, pasar tiempo con su mujer pues no siempre tiene la posibilidad, por lo demandante que suele ser el ser profesional y más en Europa.

“Llevo ya dos años de haber llegado a Europa, de conocer LaLiga, he venido trabajando muy fuerte, tratando de mejorar y de aportar lo más que pueda al equipo. Es un futbol diferente, muy rápido, al cual me he ido adaptando”.

El apunte

Titular indiscutible

En la temporada 2019-2020 Néstor Araujo tiene dos mil 174 minutos en 25 juegos en LaLiga, de los cuales fue titular en 24. Tiene un gol anotado, una asistencia, ocho tarjetas amarillas y ninguna roja.

En la Copa del Rey lleva 202 minutos en dos juegos como titular.

JL