El día que me vayan a correr, me van a correr: José Cardozo

Los técnicos son hijos de los resultados, lo sabe perfectamente el técnico José Saturnino Cardozo, quien tendrá tres partidos importantes que pueden definir su futuro, en caso de que no levante el equipo en resultados, lo reconoce pero no le quita el sueño, porque aseguró que está más concentrado en darles herramientas a sus jugadores y reviertan la situación, a estar pensando en si lo correrán o no.

"Vivo de lo que se hace en la cancha, de convencer a mis jugadores, no vivo al pendiente de si me van a correr o no, no duermo porque estoy pensando cómo voy a trabajar mañana para que mis jugadores estén mejor de lo que están, no si me van a correr o no".

#VIDEO: Reporta @rams_alex desde Verde Valle las declaraciones de Cardozo sobre su continuidad en @Chivas dado a que todo depende de los resultados. Esto dijo ���� Más información en este LINK https://t.co/8Zfc1fCwuB pic.twitter.com/sWZQ8PMLHv — DEPORTES (@informador_DEP) 5 de marzo de 2019

El pastor descartó que estar en la mira de la afición por los malos resultados últimamente, porque ha dejado de ganar el Rebaño, le cause algún problema, porque sabe que así es el futbol y se viene una prueba difícil que marcara seguramente su continuidad o no en el equipo, pero él está en lo suyo.

"No me preocupa para nada, porque esto es de resultados, el día que me vayan a correr, me van a correr, entonces para que me preocupo de eso si pierdo mi tiempo, ya que mi tiempo es muy valioso al igual que el de mis jugadores. No duermo hasta las cuatro de la mañana pensando en qué hacer (en cancha), así como en ver al rival para aterrizar lo que haremos. No me preocupa, porque esto lo hago con mucho amor, mucho cariño al futbol y tengo conocimiento de que cuando no se gana me van a correr, para qué me preocupo".

La visita a Querétaro, una plaza de la cual está muy agradecido porque fue donde le dieron la oportunidad de dirigir por vez primera en la Liga MX, será un cotejo muy difícil porque Víctor Manuel Vucetich, es un gran estratega y sabe sacar lo mejor de los suyos, así que seguro lo afrontarán como si fuera una final.

"Vi el partido (ante el Puebla) pero no jugarán así contra nosotros, seguro saldrán a jugarse todo, como si fuera una final. Saldremos como siempre, con toda la responsabilidad porque necesitamos los tres puntos, también nos jugamos una final y nos jugamos muchas cosas. Luego vienen los dos Clásicos. Nos jugamos la permanencia en la zona de calificación, así como ganar el Clásico".

El pastor señaló que su equipo no está desconcentrado, no ha bajado su nivel futbolístico excepto ante el Monterrey, donde hasta la forma de jugar modificaron, simplemente el equipo cuando deja de actuar en conjunto, ahí se pierde todo y cada quien quiere ganar a su formar, lo cual así no funciona porque no se tienen jugadores desequilibrantes que marquen diferencia con una individualidad.

LS