El desprecio que Manuel Neuer le hizo a Nahuel Guzmán en el Mundial de Clubes

Nahuel Guzmán recordó anécdotas del reciente Mundial de clubes y reveló que Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich le despreció al no querer cambiar su suéter con él.

En una entrevista al diario La Nación de Argentina, "El Patón" mencionó que cree que todo comenzó cuando le dijo al delantero polaco Robert Lewandowski, que su gol, con el que al final los derrotaron, había sido con la mano.

"El chico de video del club se me acercó y me mostró la imagen del gol, le dio en la mano. Me calenté y fui directo a Lewandowski, ignoré a Neuer, quizá por eso después no aceptó el cambio de suéter". Cuando llegó con el polaco, "le tiré mis dos clases de inglés.

'Congrat. Touch in your hand' (Felicidades. Tocaste el balón con la mano)'. Y me respondió: 'No, no'. Ya no le dije nada y regresé con mi gente, pero los del Bayern me miraban raro". Y llegó el momento del desprecio.

"Mandamos a cambiar muchas camiseta con ellos y suéter fue el único que volvió. Según me dijo el utilero, Neuer no cambia sus camisas... Así que dejé de seguirlo en Instagram, para que le duela...Jajaj. No me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer".

AJ