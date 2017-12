El caso Alanís sentaría un precedente

El caso Alanís no parece encontrar voluntad para un arreglo, y por lo tanto no se vislumbra una solución al corto plazo, por lo que el tema podría volverse más trascendental de lo que parece conforme avancen los días.

Oswaldo Alanís permanece separado del primer equipo del Guadalajara, que realiza pretemporada en Cancún, al no llegar a un arreglo para renovar su contrato con la institución, mismo que caduca en mayo del próximo año, justo unos días antes del comienzo de la Copa del Mundo de Rusia.

El zaguero, vital en la consecución del título rojiblanco de mediados de año, tiene el respaldo de su gremio y su condición de seleccionado nacional parece ser la piedra toral para ver una nueva forma de defenderse por parte de los futbolistas, respecto a las decisiones de los directivos que no les favorecen.

El INFORMADOR pudo saber que los jugadores más importantes de la Asociación pretenden llegar hasta las últimas consecuencias para apoyar a Alanís Pantoja.

Esto incluye la posibilidad de no jugar la primera jornada del Clausura 2018 si no hay un arreglo satisfactorio con el zaguero, lo que marcaría un hito en el futbol nacional.

La medida, de momento, es la última que contempla la nueva asociación, que mantienen la comunicación y la asesoría con Oswaldo, a quien han aconsejado, entre otras cosas, que no deje de asistir a entrenar en donde la dirigencia se lo indique.

La Liga MX e incluso la Federación Mexicana de Futbol están al tanto de este tema y saben hasta donde podría llegar en caso de que no se consiga un arreglo. Por lo pronto no se han pronunciado de manera pública —cosa que difícilmente harán al tratarse de un problema interno—, pero también son conscientes de que después del paro de árbitros del Clausura 2017 no pueden darse el lujo de tener otra pausa obligada por razones extracancha.

Se dice que la dirigencia rojiblanca le busca acomodo en el extranjero, situación que de cualquier forma le haría perder con este activo, pues en mayo quedaría libre para contratarse sin necesidad del aval rojiblanco.

En caso de que Alanís no encuentre equipo en Europa, todavía estaría latente que el no arreglo con Chivas desencadene una acción sin precedentes en la Liga MX, así lo declaró Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro, porque no se están respetando los derechos del zaguero que ahora trabaja con la Segunda Premier del Guadalajara. “El jugador tiene derecho a decir que no, de no aceptar las condiciones que le ofrecen. A Alanís lo separan cuando todavía tiene contrato. No lo perjudican en la parte de económica porque le están pagando, pero en la parte deportiva sí lo están perjudicando porque lo relegan del equipo, siendo que es de Selección Nacional y que el Mundial está a la vista”.

A este tema le queda mucha tinta.

Otros casos

Los paros de jugadores en las Ligas del mundo no son una novedad. Apenas en marzo pasado la asociación de futbolistas argentinos paró una jornada del arranque del torneo local por la falta de pago a jugadores de un par de clubes con problemas económicos. Por el mismo motivo —adeudos— el futbol chileno arrancó a tiempo apenas en julio pasado.

Apuntes para entender el tema

Situación actual

El contrato de Oswaldo Alanís termina en mayo de 2018; a partir de ese momento es libre de contratarse con cualquier equipo extranjero sin que Chivas intervenga en la negociación. En México no puede contratarse libremente con otro equipo por el Pacto de Caballeros*

Las pretensiones

Chivas le ofrece a Alanís renovarle sólo por seis meses más, es decir, hasta diciembre del próximo año, sin aumento de sueldo. Alanís pretende un contrato de dos años con aumento de sueldo. El 2018 es año mundialista y Alanís ha sido constante en las convocatorias a la Selección

Las conveniencias

Chivas: amarrar a su jugador por el mínimo de tiempo (seis meses más), para evitar que Alanís (sin contrato a partir de mayo en caso de no renovar) se pueda contratar en el extranjero sin reportarle un peso a Chivas

Alanís: amarrar un contrato multianual con Chivas que le asegure los próximos dos años de carrera, o en su defecto quedar libre en mayo con la expectativa de que una posible participación en el Mundial lo cotice para contratarse en el extranjero con el plus de que siendo un jugador libre es más atractivo para los clubes

El problema

Lejos de mantener la negociación en secreto, Chivas ventila su descontento con Alanís por no acceder a lo que el club pretende separando al jugador del primer equipo, que se encuentra en Cancún en pretemporada, ordenándole además entrenar con la Segunda División o el equipo Sub-20, en lo que parece una medida de presión para que el defensa desista de su idea de arreglar un contrato multianual

* Pacto de Caballeros

Regla no escrita mediante la cual los dueños de equipos del futbol mexicano se comprometen a NO negociar con un jugador que no tenga contrato con su equipo anterior; en su defecto, el equipo que hace trato con ése jugador sin contrato asume que tendrá que pagar a su anterior escuadra alguna cantidad con el traspaso, además de requerir el aval de esa institución. En todos los casos, el Pacto va contra las reglas de la FIFA.

Ya no cabe

Oswaldo Alanís sigue trabajando en San Rafael para estar en la mejor forma física posible, en lo que su representante Manfredi Caleca le busca acomodo, ya que parece que no seguirá portando los colores del Rebaño Sagrado.

La directiva que encabeza Jorge Vergara y el representante han tenido desde hace tiempo negociaciones buscando arreglo para ambas partes, pero no se ha logrado por diferentes motivos, el principal, el tiempo que pretende el jugador se renueve su contrato.

Vergara, aseguró que el defensa central ya no estará más en el Rebaño, no entra en los planes del equipo, el cual ya está adelantado en la pretemporada, considerando que este es un factor importante y determinante. “Ya empezó la pretemporada, ya no podría jugar en Chivas. Los jugadores hacen pretemporada en conjunto. En Chivas ya no hay posibilidad, pero tiene posibilidad de irse a otro equipo, de irse al extranjero, tiene las puertas abiertas para que negocie lo que él quiera”, indicó el dirigente a una cadena de Estados Unidos.

El representante de Alanís ya está buscando acomodo en el extranjero, siendo Europa la principal ventana que buscan abrir, aunque no se cierran a otras opciones, con tal de que su representado continúe su carrera futbolística y no se quede parado.

El técnico de Chivas, Matías Almeyda, está enterado del tema en todos los aspectos, pues fue quien dio el aval para que no fuera a la pretemporada, tanto que el considerado para ser el central por izquierda en este momento es Hedgardo Marín.