Jorge Vergara no descarta llegar a acuerdo con Oswaldo Alanís

Jorge Vergara, dueño de Chivas, no descarta llegar a un acuerdo con el defensa Oswaldo Alanís, quien fue separado del primer equipo por pretender un aumento de sueldo y negarse a firmar una renovación de seis meses con el club rojiblanco.

"Puede darse el caso que lleguemos a un arreglo, obviamente no somos ni testarudos ni necios", dijo Vergara a la cadena ESPN. El empresario desestimó las afirmaciones de la Asociación Mexicana de Futbolistas, que demostró su apoyo al jugador.

"No somos ni testarudos ni necios",

Para Vergara, el desacuerdo se magnifica por tratarse del Guadalajara y cree que la recién formada agrupación de jugadores puede estar intentando aprovechar la relevancia del equipo para ganar notoriedad.

"A Chivas nos pasa muy seguido. El asunto es: si es Chivas todo se vuelve más grande, y no me extrañaría ni tantito que hayan querido aprovechar, pero esta vez no tienen razón de usarlo para atacar", afirma.

Vergara reveló además que de no llegar a un acuerdo, Chivas continuará pagando el salario del defensa, por el cual los rojiblancos pagaron a Santos Laguna cinco millones de dólares que podrían perder en caso de no llegar a un acuerdo, ya que en seis meses el zaguero sería agente libre.

Según Vergara, otro factor que podría influir en la posición del jugador sería la asesoría de su representante.

"Ya sabemos como son los promotores. No lo conozco a él (al agente de Alanís), pero (...) les cuentan cuentos (a los jugadores), los hacen creer más de lo que realmente son".

El empresario asevera que el club no tiene la intención de dañar la carrera del jugador.

"Yo creo que (terminará) bien porque somos gente civilizada y no queremos perjudicar a Alanís ni mucho menos. Queremos que todo termine bien".

RR