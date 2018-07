El Tri va por la campanada

Pareciera que la historia se empeña en decirle a México que su lugar siempre serán los Octavos de Final cuando se trata de disputar una Copa del Mundo, aunque llegó el día en el que el seleccionado nacional pueda romper ese maleficio que lo ha perseguido durante la mayor parte de sus participaciones en la máxima justa del futbol, pese a que enfrente tendrá a un viejo conocido, que llega a este encuentro como amplio favorito y es que también su historia lo avala: Brasil.

El pentacampeón del mundo y primer lugar del Grupo E se verá las caras contra México, en un encuentro en el que ambos equipos buscan seguir con vida dentro de Rusia 2018.

Mientras que los mexicanos pelean por llegar a los Cuartos, instancia a la que no avanzan desde hace 32 años, los brasileños tratarán de avanzar al grupo de los ocho mejores del orbe por séptima ocasión consecutiva, demostrando que viven una realidad distinta a la de sus rivales.

Este será el quinto enfrentamiento entre el Tricolor y la Verdeamarela en un Mundial, con los amazónicos como amplios dominadores de la serie al haber ganado tres encuentros por goleada e igualado sin anotaciones en la última ocasión que se enfrentaron en la pasada Copa del Mundo.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio llegan a estas instancias tras haber calificado de manera agónica como segundo lugar de su sector. Atrás quedó la pobre exhibición ante Suecia y los goles llenos de dramatismo de los coreanos. Ahora es el momento de que México pueda imponerse como en otras ocasiones, en la que los siempre favoritos vieron a los mexicanos salir con las manos en alto, así como en Perú 2005 con el equipo Sub-17, en la Confederaciones de 1999 o en Londres 2012, siendo estas las mayores glorias del balompié mexicano a costa de los brasileños.

Para este encuentro, ambos equipos llegarán con bajas significativas en sus respectivos cuadros titulares. Por el lado mexicano, Héctor Moreno no estará presente por acumulación de tarjetas, mientras que los dirigidos por Tite no contarán con Marcelo, quien no se recuperó de una lesión en la espalda. Será reemplazado por Filipe Luis, quien tomó su lugar en el encuentro contra Serbia.

JUAN CARLOS OSORIO

El estratega del combinado mexicano dice que se le va a jugar de tú a tú a Brasil

México estará peleando a Brasil “de igual a igual”, dijo ayer el entrenador del Tricolor, Juan Carlos Osorio, que se deshizo en halagos por la Selección pentacampeona del mundo.

El estratega colombiano reconoció la calidad de sus rivales de hoy en Cuartos de Final en la justa mundialista, pero dijo con firmeza que “vamos a tratar de disfrutar de la posesión, tenemos medios de calidad y podemos hacerle superioridad numérica, será una tarea titánica y cuando podamos atacar el juego nos marcará las pautas en la forma, pero el pensamiento no será salir a defender”.

Agregó en rueda de prensa que “cada Selección y cada técnico decide su manera de jugar. Me parece que defender con una zaga impar es una posibilidad, pero dentro de nuestra idea de juego está el causarle al rival problemas defensivos y nunca renunciar a nuestra propuesta de ser protagonistas”.

Sin embargo, también reconoció la calidad de los amazónicos, al señalar que “Brasil es una gran Selección, me atrevería a decir que es el mejor equipo en el mundo porque colectivamente todos sus jugadores tienen la capacidad de controlar y pasar bien la pelota”.