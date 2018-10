El ''Piojo'' Herrera cierra opción de volver al Tri

No han tocado a la puerta de Miguel Herrera para ofrecerle de nuevo las riendas de la Selección. Ni antes ni después del cambio de presidencia en la Federación Mexicana (FMF) de Futbol.

En entrevista con ESPN, el técnico del América dejó ver que por el momento no tiene la intención de dirigir al Tri. Incluso, señaló que ni comunicación ha tenido con el nuevo presidente de la FMF, Yon de Luisa.

"No, yo no he hablado con Yon de Luisa. Cuando hable con él fue del América y ya tiene un rato que no tenemos comunicación".

A pesar de que el "Piojo" es nombrado entre la baraja de candidatos al banquillo nacional, el cual tuvo a su cargo para el Mundial 2014, el timonel azulcrema afirmó: "tenemos una gran amistad (con Yon de Luisa). Él está muy ocupado haciendo su chamba y yo la mía".

