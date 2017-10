El Paddock después de Bernie

Hubo una época en que la organización de la Fórmula Uno tenía cronómetros dentro y fuera de la pista. Donde cada segundo, cada palabra, cada paso era planeado meticulosamente. Había celebración, claro, siempre y cuando Bernie Ecclestone pensara que era adecuado y que representaba dignamente a su evento. Algo que no generara dinero para su bien aceitada y muy cara maquinaria, no tenía cabida.

Desde el pasado jueves que inició el Gran Premio de México, quedó claro que esos tiempos han quedado atrás. El tiempo importa, desde luego, pero no es rigorista. No importa más la actividad fuera de pista que la de dentro de ella. Este fin de semana en el Paddock del Hermanos Rodríguez se han visto cosas que harían que Ecclestone, finalmente, tuviera una expresión en su rostro, de molestia seguramente, pero emoción al fin.

El hospitality que en el que ante se leía “Mr. E” dejó de existir y en su lugar, un artista se ha encargado de ir dibujando un grafiti para celebrar el Gran Premio. El lugar donde antes estaba el llamado “corralito” para las entrevistas de televisión, que era cronometradas por segundo y donde se penalizaba a los pilotos que llegaran tarde, ha sido reemplazado por alfombra y cómodas salas en donde periodistas, fotógrafos, camarógrafos e invitados se sientan para tomar un breve descanso. En ese mismo lugar, un DJ ha ocupado la posición donde se estacionaba la camioneta Mercedes Benz que transportaba al ahora ex-dueño de la categoría y la música suena en todo momento.

Y si faltaran señales de que Liberty Media, la nueva administración, está haciendo todo para hacer más viva esta fiesta la prueba final podría ser el bar “tiki” que colocó la cervecería que patrocina el evento en donde hay sillas, mesas, botanas y claro, pintas de cerveza para los asistentes.

¿Quieren más? Tenemos más. “Fermin la calaca” que se ha convertido en la sensación del evento y cuyo “rostro” circula por todas las tomas de televisión y fotografías en redes sociales logró estar en el pit-lane al momento en que se corrían las prácticas libres.

Los fans están regresando. Esos fanáticos que Ecclestone no quería: los jóvenes. No lo tomen a mal, no era propiamente algo generacional, pero “Mr. E” estaba consciente que los productos de alto rango que patrocinan a este evento, no eran algo que estos “millennials” pudieran o quisieran pagar entonces ¿para qué los necesitaba?

Bajo el mando de los “nuevos jefes”, este Gran Circo se ha convertido en uno de tres pistas y sí, sí es muy divertido.