El "Canelo" pide a López Obrador ser un buen presidente

El boxeador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez le pidió a Andrés Manuel López Obrador, que sea un "buen presidente, que cumpla con todas sus promesas y nos represente bien como mexicanos".

El peleador jalisciense enfrentará el próximo 16 de septiembre a Gennady Golovkin en una pelea de desempate y a pesar de que no quiso involucrarse en temas de política, si exhortó a Obrador para que le cumpla al pueblo de México.

"Siempre me he reservado hablar de eso (política), cuando declaré sobre Donald Trump fue por todo lo que andaba diciendo de los mexicanos. Yo di mi opinión de que no todos somos como él cree, pero realmente no me meto en cuestiones políticas, respeto a cada persona y ojalá nuestro presidente electo (Andrés Manuel López Obrador), sea un presidente bueno que cumpla todas sus promesas y que nos represente bien como mexicanos", declaró el "Canelo" en una teleconferencia desde su campamento en San Diego.

Álvarez acumula 11 meses sin pelear, ya que su pleito contra Golovkin programado para mayo pasado, se tuvo que cancelar debido a que el pugilista tricolor dio positivo por clembuterol en una prueba antidoping.

NM