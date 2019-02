El Atlas apunta a la cima

La oportunidad es inmejorable. Los rojinegros del Atlas tienen en sus manos la opción de seguir escalando posiciones y llegar al liderato, mismo que hoy ostenta Rayados de Monterrey con 11 unidades.

Y es que los Zorros comienzan la Jornada 6 del Clausura 2019 con 10 puntos y en cuarto lugar en la tabla general, por lo que un triunfo esta noche ante Puebla, combinado con un empate o descalabro de los regios, así como de Tigres, más un empate entre Chivas y Necaxa, pondría al Atlas en lo alto de la clasificación de la Liga MX.

Pero para eso, los pupilos de Guillermo Hoyos deberán vencer a un equipo que llega mermado por donde se le quiera ver. A principios de semana, la directiva poblana decidió prescindir de los servicios de Enrique el “Ojitos” Meza y contrató a José Luis Sánchez Solá. Además, no contarán con uno de sus mejores hombres, pues su goleador, Lucas Cavallini, fue expulsado la semana pasada en su enfrentamiento con Necaxa.

El duelo no será nada fácil para los Zorros, pues el equipo de La Franja, que presume sólo cinco puntos en el certamen, tendrá en el terreno de juego a un hombre que llegó a ser referente en el Atlas, Matías Alustiza, quien sigue presente en el corazón de los rojinegros debido a sus buenas actuaciones con el cuadro de La Madriguera.

Por otro lado, el capitán rojinegro, Juan Pablo Vigón, dijo que no le importa el momento que vive Puebla, si tiene o no entrenador, si juega o no Matías Alustiza, lo que realmente incumbe en el vestuario atlista es ganar, sumar tres puntos que generen credibilidad en el interior del grupo y ante la afición.

“Nosotros queremos ganar, nosotros vamos a recuperar en media cancha lo mejor que podamos, vamos a trabajar para este partido porque queremos sumar tres puntos aquí en casa, regalarle alegrías a la afición, y dar pasos firmes para tener más credibilidad entre nosotros”, señaló Vigón.

Por segundo partido consecutivo en casa, al Atlas le toca estrenar entrenador rival. Primero fue Pumas con Bruno Marioni en el Torneo de Copa MX, y ahora tocará con Puebla y el “Chelís” José Luis Sánchez Solá. Con el equipo capitalino, la suerte no fue del todo buena, ya que el resultado fue adverso, cayeron por 2-1; ahora, cuando reciban a La Franja, se medirán a un equipo desesperado por conseguir buenos resultados y eso podría hacer más peligroso a los ahora pupilos del “Chelís”, quien vivirá su cuarta etapa con los camoteros.

Barceló, fracturado de un dedo... de la mano

El delantero estrella del Atlas, Facundo Barceló, sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha, provocado en el partido del pasado martes ante UdeG, sin embargo, el uruguayo no tendrá problema para jugar.

Posibles Alineaciones

Atlas: 1. José Hernández, 6. Édgar Zaldívar, 5. Anderson Santamaría, 14. Omar González, 34. Irving Zurita, 22. Darío Burbano, 10. Clifford Aboagye, 7. Juan Pablo Vigón, 16. Jesús Isijara, 15. Osvaldo Martínez, 9. Facundo Barceló.

Suplentes: 23. Hernández, 2. Pareja, 4. Segura, 29. Govea, 13. Cardona, 18. Díaz, 17. Duque.

DT: Guillermo Hoyos.

Puebla: 34. Nicolás Vikonis, 300. Vladimir Loroña, 2. Brayan Angulo, 33. Néstor Vidrio, 5. Daniel Arreola, 3. Alejandro Chumacero, 21. Daniel Guerrero, 30. Jesús Zavala, 11. Christian Tabó, 22. Omar Fernández, 32. Matías Alustiza.

Suplentes: 1. J. Rodríguez, 16. C. Rodríguez, 26. Pallas, 7. González, 8. Acuña, 25. Ormeño, 12. Micolta.

DT: José Luis Sánchez Solá.

Árbitro: Érick Yair Miranda

HOT EN TV

Atlas vs. Puebla

21:00 horas / Azteca 7