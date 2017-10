Ejemplo de que “sí se puede”

A sus 24 años de edad, Edson Luis Santos, jugador de Leones Negros, es licenciado en derecho, jugador profesional, escritor y cursa actualmente la carrera de medicina. Es un ejemplo para la juventud, ya que organizar sus tiempos, el apoyo de su familia y la determinación que tiene, le han permitido seguir avanzando en sus pasiones: jugar al futbol y buscar ser un profesionista en medicina legal.

Su posición natural es central por izquierda, aunque mencionó que le agrada jugar más como lateral por esa zona, ya que le gusta tener llegada a terreno rival y tiene un gran guía, su padre, Víctor Santos, quien jugó con el Guadalajara algunas temporadas.

“Leones Negros me dio oportunidad de debutar, tengo tres años ya en el equipo. Soy privilegiado por jugar al futbol profesional, también desde 2015 egresé como abogado, voy en segundo semestre de medicina y puedo decir que soy un escritor anónimo todavía”.

Cuando se tienen metas importantes, los sacrificios no son grandes, solamente es cuestión de acomodar tiempos, ser dedicado, disciplinado y la comunicación es vital, para seguir ascendiendo en las metas trazadas.

“Todas las cosas buenas tienen un sacrificio, pero parte mucho de la disciplina de a dónde se quiere llegar. Mi familia me apoya mucho, lo cual hace la carga más ligera, así que para mí es un gusto estar entrenando en la mañana y estudiar por las tardes. Disfruto las concentraciones, los partidos, me doy tiempo para todo, reuniones para estudiar, estar con amigos, siempre he tenido oportunidad de hacer todo”.

“Las tres profesiones me apasionan mucho (futbolista, abogado y medicina). No he dejado de lado la abogacía porque voy encaminado a la medicina legal”.

El zurdo se cuida mucho en todos los aspectos, y particular por la salud, porque sin ella no puede avanzar en ninguna otra de sus metas y agradece el apoyo de su familia, maestros, amigos, así como a compañeros de equipo.

“La salud es vital, con ella puedo avanzar y en tres años, dos, me veo consolidándome, que en unos años el equipo esté en el máximo circuito, estar cursando semestres más avanzados y estar con mi familia. Cuando se llegue el momento tendré que definir, valorar entre lo deportivo y si detengo la medicina, no tengo problema con eso”.

Aconsejó a todos los jóvenes respecto a su futuro, que luchen por lo que quieren, que obstáculos siempre habrá, pero lo determinante lo marca cada quien con la actitud, disciplina y ser responsables consigo mismo, al tiempo que advierte que habrá momentos en los cuales no podrán estar, pero es parte del crecimiento.

“Una vez me perdí de la muerte de una tía, estaba en Pachuca, era como una madre para mí, pero de nada servía que estuviera acá, porque la muerte es inevitable y lo utilicé como incentivo. No me arrepiento de no haber venido, me alcancé a despedir de mi familiar y con el paso del tiempo pude superarlo. No pudo tener hijos y era como mi mamá, me dolió mucho, pero hay que seguir adelante”.

Le dio por las letras

El joven futbolista se hizo como el “Chavo del ocho”, realizó un libro “sin querer, queriendo” luego de una experiencia amorosa, de la cual le costó mucho levantarse y escribir lo liberó en muchos aspectos, hasta darle tranquilidad y paz interior.

“Se dio la creación de una novela romántica. Se llama ‘La novela por tu amor’. Se dio por una ruptura amorosa, a todos nos duele el amor y la publicación del libro no fue intencional, se dieron las cosas y cuando menos pensé ya tenía el cuerpo del libro, gracias a un maestro que me apoyó en redacción y ortografía. Por el momento no me veo escribiendo, pero no lo descarto, leo mucho por mis estudios”.

LA FICHA

• Fecha de nacimiento: 10/07/1993

• Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

• Edad: 24 años, 2 meses

• Estatura: 1.82 metros

• Peso: 78 kilos