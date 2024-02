Así como Nuria Diosdado puso a México en el mapa mundial de la natación artística, Diego Villalobos es ahora el encargado de marcar el camino para la rama varonil dentro de este deporte que hasta hace poco tiempo era practicado exclusivamente por mujeres.

En vísperas de su cumpleaños número 19, el representante de Jalisco ya puede presumir tres medallas conseguidas en dos ediciones diferentes de los Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos, pues tanto en Fukuoka 2023 como en Doha 2024 logró subir al podio para consolidarse como uno de los mejores exponentes del planeta.

Esas tres medallas conseguidas en dueto mixto son las únicas con las que cuenta México en la historia de la máxima justa deportiva de los deportes acuáticos, pero más allá de que valora lo conseguido en lo deportivo, Villalobos se dice feliz de ser un ejemplo de atrevimiento para los jóvenes que al igual que él decidan dedicarse a esta disciplina que hasta hace no mucho carecía de representación varonil.

“Es una responsabilidad que decido cargar y estoy feliz de hacerlo, de ser pionero en este deporte en este país, me llena de orgullo, pero sé que debo trabajar al mil para que las próximas generaciones tengan un buen ejemplo y se puedan motivar, se atrevan a realizar este deporte y que se animen”, comentó.

“Me alegra mucho que varios deportes ya son mixtos, ya deja de importar tanto que género son, me tocó ser pionero en mi país y estoy muy feliz, muy orgulloso de ello y ser de los mejores del mundo ahora”, compartió.

Al tratarse de un deporte dominado por mujeres, Diego Villalobos era sabedor de que su presencia podría llamar la atención y generar diversas opiniones respecto a su trabajo; sin embargo, el nadador tapatío aseguró que jamás le dio importancia a lo que pudiera comentarse en su entorno.

“Nunca me ha preocupado el qué dirán. Como me gustó el deporte decidí que eso quería hacer y afortunadamente he tenido siempre un muy buen recibimiento aquí en mi país haciendo mi deporte. En redes sociales nunca he tenido comentarios de odio o algo así, entonces soy muy, muy agradecido de que eso sea así”.

En cuanto a sus referentes dentro de este deporte, Villalobos reconoce el trabajo de Nuria Diosdado, quien además de ser su amiga, es su inspiración a la hora de entrenar y competir.

“Estoy muy feliz de poder tener una amistad con Nuria, es una persona que yo admiro mucho, es una atleta histórica y ha hecho muchísimo para este deporte, muchos años de carrera y siento que tengo que aprenderle mucho, nunca termino, siempre tiene más y más que enseñar y es una súper capitana, hizo cosas grandiosas para sacarnos adelante”.

Durante los últimos años la natación mexicana ha crecido a pasos agigantados, pues así como Diego Villalobos ha logrado tres medallas de Campeonato Mundial, Nuria y el resto de las integrantes del equipo nacional se han posicionado como medallistas en Copas del Mundo.

Se borraron los prejuicios

El éxito creciente de México en la natación artística no es obra de la casualidad, pues Diego Villalobos explicó que recientemente cambiaron los criterios con los que los jueces califican las rutinas de cada equipo, y gracias a esto quedaron atrás los prejuicios y favoritismos para las delegaciones europeas.

“Siento que México de unos años acá ha tenido un nivel muy bueno, ha mejorado muchísimo y lo que pasó ahora fue que el reglamento del deporte cambió, se modificó para que justo se acabaran esas jerarquías y fuera un deporte más justo, más medible. Ahora se valora más a esos países que siempre tuvieron un buen nivel, pero que por no ser Rusia, Italia o Francia, pues no se valoraban de la misma forma por no cumplir con el estereotipo de ser altas, de piernas bonitas. Ahora siento que se valora más a México y se ha notado, pues ya tienen pase olímpico, un oro panamericano y medallas mundiales”, explicó.

Con todo esto Villalobos considera que ya está cerca la posibilidad de lograr una medalla olímpica, a pesar de que actualmente no cuenten con el apoyo de las autoridades mexicanas debido a la complicada situación por la que atraviesa la Federación Mexicana de Natación (FMN).

“No tenemos apoyos para competencias y esas cosas, al final muchas empresas se han sumado y hemos recibido muchos apoyos externos, hemos podido competir y eso al final como que no nos afecta”, finalizó.

En el caso particular de Diego Villalobos, el jalisciense aún no aspira a conseguir alguna medalla olímpica, pues su prueba no formará parte del calendario de competencias de los próximos Juegos de París 2024, razón por la que espera que esta situación cambie para Los Ángeles 2028.

Para Villalobos, se han dejado de lado los estereotipos en las competencias de nado artístico. AFP

CT