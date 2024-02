Lo que empezó como un pasatiempo, está a punto de convertirse en uno de los mayores logros profesionales para Carlos Quezada. El tirador deportivo nacido en Guadalajara, Jalisco, y campeón panamericano en Santiago 2023, tiene asegurado su lugar en París 2024 para poder vivir, por primera vez, la experiencia de ser un atleta olímpico.

Quezada, entró a esta disciplina como parte de una afición; inició probándose en atletismo, después pasó por la natación y el boxeo, hasta que una amiga de su escuela lo invitó a practicar el tiro deportivo. Tiempo después, se incorporó a la Selección estatal para emprender un camino como atleta de alto rendimiento que lo llevó a la representación nacional y, actualmente, a vivir sus primeros Olímpicos.

Con el principal objetivo de alcanzar la perfección para obtener la presea en Francia, el tirador compartió cómo está viviendo el proceso de cara a representar a México y a Jalisco en un escenario de alta relevancia como lo son los Juegos Olímpicos y cuáles han sido los mayores retos de su carrera.

- ¿Cómo te sientes en tu primer año como atleta olímpico?

- Apenas me la estoy creyendo, siempre es el sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Claro que estoy preparándome y tratando de llegar en las mejores condiciones, porque como cualquier deportista uno piensa en dar los mejores resultados, en estar en el pódium. Creo que nadie tiene la mentalidad de sólo quedar en tal lugar o ir sólo a participar. Uno siempre se prepara para dar lo mejor y quedar entre los mejores.

- De cara a París 2024, ¿qué esperas de estos Juegos Olímpicos?

- Son mis primeros Juegos Olímpicos, lo que yo quiero son medallas, como todos los atletas que están clasificados. Pero, principalmente, espero seguir mejorando en cuanto a mi forma de competir. Aprender de lo que son unos Juegos Olímpicos, todos quieren comerse el mundo en una sola competencia, pero creo que por más complicado que sea, tienes que aprender tanto de las derrotas como de las victorias.

- Como atleta de tiro deportivo, ¿cuáles son las principales exigencias tanto físicas como mentales para mantenerte en forma?

- Las mayores exigencias en este deporte son en la parte psicológica, tener que estar controlando tus emociones, pensamientos y concentración al momento de estar compitiendo. Porque es muy difícil cuando estás en la línea, por los nervios que pueden surgir. Estar contigo mismo es un poco difícil cuando llega la frustración. También, en el ámbito físico, como en cualquier deporte, necesitas estar en forma. Nosotros estamos alrededor de una hora parados en una posición no tan cómoda, arqueados de la espalda, con el cuello metido para poder encarar, de repente puedes sufrir alguna que otra lesión.

- ¿A partir de qué momento en tu carrera comenzaste a soñar con una medalla olímpica?

- Cuando empecé yo no tenía en mente nada de eso, porque como lo había hecho en los demás deportes, sólo iba para distraerme. Cuando clasifiqué a la Selección estatal ahí fue cuando empezó a cambiar mi mentalidad un poco. Al principio lo veía casi imposible y no sabía cómo lograrlo. Sin embargo, me adentré un poco más y pasó a ser un sueño y se convirtió en un objetivo.

- 2019 fue un año complejo para ti luego de quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿qué tienes hoy que no tuviste hace cinco años?

- La principal diferencia es la mentalidad y la preparación, ya pasaron cinco años de estar entrenando y superándome. La madurez con la que uno afronta una competencia o una Final es crucial. No es lo mismo cuando tenía 20 años, a hoy que tengo 24. Hace cinco años tenía más inseguridades y miedos en cuanto a una Final, porque aparte eran mis primeras competencias internacionales.

- Luego de diversas polémicas que han habido entre la Conade y diversas disciplinas por la falta de becas, ¿cómo calificarías tú el respaldo que se le da al tiro deportivo?

- Las competencias internacionales a las que yo salí el año pasado fueron financiadas por la Conade. Sólo en una competencia no tuve apoyo, pero eso fue un problema ajeno a la institución. Fuera de eso, me han dado apoyo en cuanto a viajes y así. También, para los Juegos Panamericanos siempre hay presupuesto por parte del Comité Olímpico, yo no he escuchado a ningún atleta que se haya pagado o haya asistido con sus propios gastos a unos Juegos, ya sean Panamericanos u Olímpicos.

- ¿Existe alguna presión por representar a Jalisco a nivel mundial?

- En Jalisco se dan muy buenos atletas y muy buenos entrenadores también. A mí me gusta decir que soy de aquí, aunque, en ocasiones, falten los apoyos y todo eso, pero sí me da orgullo decir que soy de Jalisco. Pero, como tal presión, no siento, mi deporte no es tan conocido. Se siente un poco de presión con los directivos o los jefes, porque son ellos los que te dicen ‘te vamos a apoyar, pero tienes que dar resultados’. Entonces, está esa presión en tu cabeza de dar buenas actuaciones o, si no, te van a quitar tu beca.

Ser un atleta de tiro deportivo requiere una preparación especial. ESPECIAL

El tiro deportivo, a fondo

El tiro deportivo nació hace cientos de años en países europeos y consta del uso de un arma para alcanzar un blanco con una bala, estos pueden ser blancos fijos o móviles.

En competencias olímpicas se divide en tres grupos: rifle, pistola y escopeta. Los primeros dos, se celebran en campos de tiro donde los deportistas tienen que apuntar al blanco a una distancia determinada; mientras que, en escopeta, los atletas disparan a blancos móviles que cuentan con direcciones y ángulos diferentes.

El jalisciense Carlos Quezada competirá en París 2024 en la prueba de rifle de tres posiciones a 50 metros, gracias a que obtuvo la medalla de oro y cuota olímpica en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

A la capital francesa Quezada no irá sólo, ya que el resto del equipo mexicano lo conforman Edson Ramírez, quien se clasificó en rifle de aire 10m; Gabriela Rodríguez, quien estará compitiendo en skeet femenil, y la también jalisciense Alejandra Zavala, quien selló su presencia en pistola rápida femenil.

Triunfos de Carlos Quezada

•2014-2019

Once medallas de oro en Olimpiadas Nacionales

•Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023

Oro en Rifle de aire tres posiciones por equipo

•Juegos Panamericanos Santiago 2023

Oro en Rifle 3 posiciones 50m

•Campeonato Centroamericano Guatemala

Oro en Rifle de aire 10m

Oro en Rifle de aire 10m por equipos

Oro en Rifle tres posiciones 50m

CT