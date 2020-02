Djokovic quiere la medalla olímpica

Novak Djokovic, número uno del mundo, dijo ayer en Belgrado que se siente motivado e inspirado para que 2020 sea su mejor temporada, aunque al ser un año olímpico será muy intenso y con muchos desafíos.

“Los objetivos son los Grand Slam y los Juegos Olímpicos. En la Olimpiada de 2008 en Beijing gané el bronce y tal vez haya llegado el momento para otra medalla más. Me prepararé lo mejor posible para darlo todo”, dijo Djokovic en una rueda de prensa.

Indicó que participará en el próximo torneo de Dubái en individuales y dobles, aunque muchos consideran que no es una cita del máximo nivel, pero valoró que cada torneo trae diferentes desafíos.

“Cada partido es una nueva oportunidad para mí para ser una versión aún mejor de mí mismo. Creo que puedo progresar más todavía, puedo mejorar el movimiento, las devoluciones”, señaló el tenista serbio.

“Yo siempre me veo en lo más arriba. No siempre las cosas van como quieres, pero mis ambiciones son máximas en ese sentido”.

Cuestionado sobre su capacidad para mantener la calma mental en los momentos cruciales de los partidos y volver al juego cuando parece que le va mal y pierde, declaró que eso se consigue con la experiencia y en el conocimiento de uno mismo.

Pero también se trata de técnicas de fortalecimiento mental como la respiración consciente “que tranquiliza el pulso y la mente para que vuelvas al momento actual más fuerte y enfocado”, o la visualización de algo que lo motiva.

“Yo creo que la experiencia es crucial, y conocerse a sí mismo y al rival. Es importante prepararse bien para el partido, saber cómo reaccionar, no dejar que nada te sorprenda demasiado”.

Djokovic aseguró que a él no lo hace feliz un éxito o un récord en sí, sino el amor por el tenis, que es el núcleo de todo.

“Si no vuelo a ese niño interior y si no siento el amor por ese deporte no puedo estar satisfecho, independientemente de los objetivos y la carrera”, finalizó.

JL