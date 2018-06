Dinamarca se viste tricolor

La Selección mexicana de futbol ya está en Dinamarca, donde el sábado sostendrá un partido amistoso ante la Selección local, el último antes de su debut en la Copa del Mundo Rusia 2018.

El cuadro de la Concacaf viajó en dos grupos, uno tuvo como destino París y el otro Amsterdam, y ayer por la noche ambos llegaron a la capital danesa.

Para hoy, el representativo que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio realizará su primer entrenamiento en la cancha alterna al Estadio Brondby.

El estratega del Tri contará con 24 jugadores disponibles para disputar el Mundial, ya que además de los 23 seleccionados se llevó a Erick Gutiérrez, quien viajó a Copenhague, donde México jugará su último amistoso, el próximo día 9 ante Dinamarca.

Gutiérrez se mantiene en el grupo como suplente en caso de que el defensa Diego Reyes o el centrocampista Andrés Guardado, dos de las piezas fundamentales del equipo, no se recuperen de sus lesiones.

México debutará en la justa mundialista el domingo 17 de junio ante el campeón vigente, Alemania, en el Estadio Luzhniki de la ciudad de Moscú.

La playera de “Chicharito” dirá J. Hernández

Los dorsales que vestirán los jugadores mexicanos no tienen sobrenombres durante los torneos oficiales de la FIFA.

En las últimas ediciones, los futbolistas nacionales han utilizado la primera letra de su nombre y el primer apellido en la playera, como “J. Hernández”, en lugar de “Chicharito”. Para esta edición, tres mexicanos tendrán un dorsal más personalizado. Carlos Vela, atacante de Los Ángeles FC, jugará con su emblemático 11 y su jersey estará impreso “Carlos V.” —en 2010, portó C. Vela—. Raúl Jiménez, con la casaca 9, tendrá “Raúl”, y Jesús “Tecatito” Corona, “Jesús C.”, probablemente para que no se confunda con el guardameta del Cruz Azul, José de Jesús Corona.

ESPECIALISTAS

Afirman que forzaron de más el músculo de Araujo

Saltarse un importante paso en la rehabilitación provocó que Juan Carlos Osorio perdiera a una pieza clave de cara a la Copa del Mundo, porque Néstor Araujo podría haber estado listo para jugar en Rusia 2018.

El jugador del Santos Laguna sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en el amistoso del 27 de marzo, frente a Croacia, y se estimaba que tras su cirugía estuviera a tiempo para el máximo evento del orbe. Sin embargo, la rehabilitación no fue hecha de manera adecuada, según especialistas consultados por El Universal.

Las complicaciones se vinieron después de la cirugía. Bajo la supervisión del Santos Laguna, Araujo padeció tendinitis, y eso lo dejó fuera del Mundial. “Cuando se empieza la rehabilitación con un paciente, se tiene que trabajar la fuerza del uno al 10. En un deportista, el trabajo del uno al cinco es muy rápido: generar contracción frente a cierta resistencia”, revela una de las fuentes consultadas.

“El tema es cuando obvian esa parte, que fue lo sucedido con Néstor, porque empezaron a trabajar del seis al 10. Se saltaron la primera parte y no afinaron esa fuerza inicial del músculo, lo pusieron a trabajar como si no estuviera en recuperación. Iniciaron con pesas, sentadillas, desplantes, arranques, brincos, en un músculo que no está tan fuerte para hacer todo eso”.

SELECCIONADOS

Conjunto tricolor que jugará en Europa

Porteros:

Guillermo Ochoa (Lieja)

Alfredo Talavera (Toluca)

Jesús Corona (Cruz Azul)

Defensas:

Héctor Moreno (Real Soc.)

Carlos Salcedo (Frankfurt)

Hugo Ayala (Tigres)

Diego Reyes (Porto)

Miguel Layún (Sevilla)

Jesús Gallardo (Pumas)

Edson Álvarez (América)

Centrocampistas:

Héctor Herrera (Porto)

Rafael Márquez (Atlas)

Andrés Guardado (Betis)

Giovani dos Santos (Galaxy)

Jonathan dos Santos (Galaxy)

Marco Fabián (Frankfurt)

Delanteros:

Javier Hernández (West Ham)

Raúl Jiménez (Benfica)

Oribe Peralta (América)

Hirving Lozano (PSV)

Carlos Vela (Los Ángeles FC)

Jesús Manuel Corona (Porto)

Javier Aquino (Tigres)