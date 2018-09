Dinamarca juega con amateurs y pierde 3-0 con Eslovaquia

Mientras unos aprovechan para probar elementos en la primera Fecha FIFA tras el Mundial de Rusia, la Selección de Dinamarca tiene problemas internos entre directiva y jugadores, por lo que decidieron alinear a algunos futbolistas amateurs en su duelo ante Eslovaquia.

Los daneses, integrados por jugadores de Ligas inferiores y de futsal, perdieron 3-0 ante los eslovacos en duelo celebrado en Trnava, lo que significó el arranque de las jornadas de amistosos entre combinados nacionales.

Según reportes de medios daneses, algunos de los mundialistas exigen a su Federación poder tener contratos publicitarios con empresas que sean competencia de las que patrocinan a su combinado nacional, negociación que reportan ha llegado a un punto muerto.

Dinamarca también jugará con este equipo contra Gales el domingo en la Liga de Naciones. El seleccionador nacional, Age Hareide, no estará a cargo del equipo, ya que la DBU (Unión Danesa de Fútbol) no quiere obligar a que dirija a un equipo que él mismo no eligió y el cual atraviesa problemas extra cancha.

Los jugadores, entre ellos Christian Eriksen, del Tottenham, exigen también mejores condiciones de viajes, pero tomando como prioridad el tema de los contratos publicitarios.

El martes, el sindicato de jugadores hizo una segunda oferta para ampliar sus contratos existentes, lo que habría pospuesto las negociaciones hasta después de estos dos partidos. La DBU rechazó la misma oferta.

El año pasado, la DBU tuvo que cancelar un partido de clasificación para la Copa del Mundo de la Selección Nacional femenina contra Suecia, también debido a una disputa de contratos.

En Trnava, Adam Nemec adelantó de cabeza a los anfitriones en el minuto 11 y Albert Rusnak anotó el 2-0 en el 37’ al recibir el balón libre de marca dentro del área. Ambos tantos a pase del jugador del Trabzonspor, Juraj Kucka.

Un gol en propia meta de Adam Fogt en el 79’ al intentar despejar un centro desde la izquierda de Robert Mak completó la goleada del equipo de Jan Kozak en el City Arena de Trnava.

EFE

Amistosos para hoy

La Selección de Croacia, subcampeona del mundo, y su similar de Portugal se enfrentarán hoy en partido amistoso de la Fecha FIFA.

El equipo de Fernando Santos llega a este compromiso luego de su eliminación en la Copa del Mundo ante la Selección de Uruguay por marcador de 2-1, además de no contar con su futbolista estrella, Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado para estos encuentros.

Por su parte, el equipo croata disputará su primer encuentro después de la Final de Rusia 2018, la cual perdió ante Francia por resultado de 4-2.

Además, la Selección de Perú comienza en Amsterdam su camino para repetir en 2022 el éxito de clasificarse al Mundial, así como lo hizo en Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en el torneo, con un encuentro ante una Holanda necesitada de recuperar su prestigio tras su ausencia en Rusia 2018.

Con una sorprendente convocatoria en la que están ausentes hombres habituales (Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, Renato Tapia, Paolo Hurtado), el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, probará nuevas alternativas para tener más opciones de cara a los próximos años.

Otros combinados que también se enfrentan en esta Fecha FIFA son Austria y Suecia.