Diego Campillo y Chivas la novela por reforzar la zaga defensiva del equipo Rojiblanco

El defensor surgido en las fuerzas básicas de Chivas, Diego Campillo sigue siendo la prioridad para reforzar al equipo Rojiblanco de cara a la siguiente campaña, sin embargo, su regreso al Rebaño Sagrado se ha complicado debido a las condiciones que exige Bravos de Juárez.

El director deportivo del conjunto fronterizo, Frank Sánchez aseguró que la única manera en la que el futbolista podría abandonar la institución es si Chivas paga la clausula del jugador, luego de que enfatizó que el Guadalajara cuenta con un potencial económico fuerte.

“La situación es que tiene una cláusula de rescisión, que puede salir por esa cláusula o pueden ofrecer algo que sea bueno para todos. Como he dicho siempre, el ADN de este club, de este proyecto, es tener jugadores que quieran estar y que muestren el mismo compromiso que está mostrando Rodolfo Pizarro con sus palabras y que luego seguro que se trasladarán en hecho.

“Mientras Campillo sea jugador nuestro, evidentemente, lo voy a defender a muerte como cualquier persona de nuestra institución. Es verdad que Chivas tiene un interés fuerte por él y tienen un potencial económico fuerte. El jugador tiene una cláusula de rescisión, que es lo único, por lo cual nosotros como club no podemos hacer nada para retener”, señaló.

El director deportivo dejó todo en manos de Chivas para un posible regreso de Campillo, luego de que para ellos el contar con un jugador de su calidad y el que sea mexicano es parte fundamental de su proyecto en el que buscan competir de tú a tú con cualquier equipo.

“Así que veremos cómo avanza o no avanza el tema, pero sí que es cierto que ellos tienen un interés fuerte y tienen un potencial económicamente fuerte. Como he dicho antes, el club quiere mantener a su base, quiere mantener a sus jugadores, más incluso si son mexicanos, pero hay veces que no podemos controlarlo.

Estamos trabajando para retener a la mayor parte de la plantilla porque creo que sería uno de los principales éxitos y luego, además de Pizarro, incorporar tres o cuatro incorporaciones más que nos eleven el nivel competitivo de la plantilla para mirar a los ojos a cualquier rival”, concluyó.

Actualmente, Bravos de Juárez está pidiendo una cifra cercana a 4 millones de dólares por el jugador, o una parte del pago con dinero y el resto incluir a jugadores del plantel Rojiblanco.

