Día de acción de gracias y emparrillados

La Semana 12 de la NFL comenzará este día con los tradicionales juegos por el Día de Acción de Gracias.

Bears vs. Lions; Redskins vs. Cowboys y Falcons vs. Saints forman la cartelera.

La jornada del Día de Acción de Gracias 2018 tendrá un triplete de juegos por decimotercera temporada consecutiva.

El juego de la tarde marca el duelo 41 consecutivo en esta fecha celebrado en Dallas, cuando los Cowboys le den la bienvenida a Redskins.

Los Lions jugarán su partido 79 en Día de Acción de Gracias, siendo el primero en 1934, mientras que los Cowboys disputarán su duelo 51 desde 1966.

Para los Bears y los Redskins serán sus juegos número 35 y 11, respectivamente, en el feriado.

En tanto que para los Falcons será su tercero y para los Saints su segundo compromiso en Acción de Gracias.

Los tres juegos se celebrarán en estadios con una capacidad combinada superior a 215 mil aficionados y serán transmitidos a lo ancho de Estados Unidos y alrededor del mundo.

Fiereza entre rivales clásicos

Khalil Mack y la defensa de los Bears maniataron a los Lions en la Semana 10, hace menos de dos semanas. AFP / J. Danaiel

Los Lions y los Bears se medirán esta mañana por segunda vez en 12 días. Chicago (7-3) ostenta cuatro victorias en fila, pero Mitchell Trubisky, su quarterback titular, no jugará este encuentro por una lesión en el hombro derecho.

Ello significa que Chase Daniel, quien apenas ha jugado en la NFL desde 2014, conducirá el ataque de los líderes del Norte de la Nacional.

“Estamos en una semana corta. Independientemente de eso, no hay mucho que podamos hacer. Lo bueno de tener a un tipo como Chase, sin importar cómo vamos, es que yo fui el entrenador de quarterbacks de Chase en Kansas City durante tres años”, recalcó el estratega de Chicago, Matt Nagy. “Así que lo conozco y él me conoce”.

Detroit (4-6) se encuentra a la mitad de una estadía de tres duelos en casa, que comenzó con un triunfo sobre Carolina el fin de semana y de ganar haría más interesante la carrera en la División.

Duelo por el Este de la Nacional

El éxito que tengan los Redskins el resto de la campaña dependerá de lo que haga Colt McCoy (#12). AFP / J. Robbins

El triunfo del domingo sobre Atlanta revivió la campaña de los Cowboys, protagonistas tradicionales de los partidos del Día de Acción de Gracias, quienes tienen una modesta foja de 5-5 pero alcanzarían a los Redskins en la cima divisional si los derrotan esta tarde.

“Habíamos dicho esto durante un par de semanas: sabíamos que la División estaba abierta todavía para nosotros”, comentó el mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott. “Seguimos entre la espada y la pared, pero sabemos lo que significa este partido”.

Colt McCoy tomará las riendas del ataque de Washington (6-4), luego que el quarterback titular Alex Smith sufrió una escalofriante fractura en el encuentro del domingo que perdieron ante Houston.

“Estoy agradecido por la oportunidad, pero pienso que esto es algo más”, comentó McCoy. “Simplemente es momento de jugar y de dejar a un lado lo demás”.

Los Saints, por su décimo triunfo

Drew Brees está teniendo una de las mejores campañas de su carrera y va por un décimo triunfo consecutivo. AFP / J. Bachman

Los fanáticos de los Saints tendrán en el Día de Acción de Gracias una nueva oportunidad para mostrarle a Drew Brees toda su gratitud por los múltiples momentos memorables y triunfales que les ha dado.

Inmersos en una racha de nueve victorias, la más larga en la actualidad en la NFL, los Saints tendrán a sus archirrivales Falcons de Atlanta de visita en Nueva Orleáns, así que los fanáticos no van a estar dormitando en el Superdome.

Unas 13 temporadas después de que Brees aceptó el desafío de resucitar a la franquicia atribulada en una ciudad devastada por desastres, su nivel de juego parece mejor que nunca.

Brees, de 39 años, se encamina a eclipsar su propio récord de efectividad de pases completos en una temporada, de 72%. Su proporción entre pases de touchdown y envíos interceptados es de 25-1. Los Saints tienen un promedio de 37.9 puntos por partido.