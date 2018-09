Detienen a la ex presidenta del tiro con arco

Effy Sánchez, ex presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA), fue detenida ayer en Mérida, acusada de peculado.

La ex dirigente yucateca fue acusada en 2017 por el desvío de 27 millones de pesos y de falsificación de documentos.

También estuvo en la mira por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por depósitos de más de 40 millones de pesos a la cuenta de la Federación Mexicana de este deporte.

El paradero de Effy Sánchez se desconocía desde mediados de diciembre de 2016. Era prófuga de la justicia desde junio 2017, cuando la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) inició las investigaciones en su contra y renunció a su cargo.

Durante la gestión de Sánchez, la Selección mexicana de tiro con arco enfrentó varios problemas. Uno de ellos fue la falta de uniformes para competencias internacionales, así como la falta de pagos a entrenadores, lo que ocasionó que Aída Román tuviera que autoentrenarse durante casi un año.

Alfredo Castillo, titular de la Conade, habló sobre la detención de Effy Sánchez: “Hasta donde tengo entendido, es por la exhibición de 31 facturas apócrifas, por un monto superior a los cuatro millones cien mil pesos”.

Castillo se reservó a declarar si las facturas falsas eran provenientes de hospedajes, viajes para los atletas o de equipo de trabajo.

“Tendrían que ver en el juzgado propiamente el desglose correspondiente de cada una de ellas”.

El titular de Conade señaló que este desvío de recursos no afectó a los seleccionados del tiro con arco en la obtención de resultados, ni el desarrollo de los futuros deportistas de la disciplina.

Por su parte, el arquero tapatío Juan René Serrano, tres veces medallista en los Juegos Panamericanos, mencionó que “es una pena y una lástima lo que está pasando con la ex presidenta, pero no hay plazo que no se cumpla”.

Por su parte, Luis Álvarez, participante en Londres 2012, se mostró sorprendido por la detención de Sánchez, acción que denominó como “complicada”, ya que “esto afecta al tiro con arco porque se han hablado cosas malas del deporte”.