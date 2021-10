Despreocupados

A pesar de los pobres resultados deportivos que se han obtenido desde su llegada como entrenador interino, el plantel de Chivas está contento y cómodo con Marcelo Michel Leaño en el banquillo del equipo.

Por lo menos este es el caso de Jesús Angulo, atacante del Guadalajara que se mostró complacido con el trabajo de Marcelo y su cuerpo técnico, esto cuando ya han surgido nombres de posibles candidatos para llegar al banquillo de Chivas en el futuro próximo.

“Yo no estoy muy al pendiente de los nuevos técnicos, no he visto muchas publicaciones sobre eso, estamos muy cómodos con el cuerpo técnico que está ahorita, el equipo ha notado más unión, más alegría, y eso es importante para sacar resultados. Estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando en un cambio”, compartió el “Canelo”.

Durante los últimos días han surgido versiones que ponen a John Van't Schip entre los candidatos para dirigir al Guadalajara, sin embargo en el plantel rojiblanco parecen estar tranquilos con Marcelo Michel.

Satisfecho

A pesar de que el Rebaño no vive las horas más altas, Jesús Angulo se siente bien con lo que ha podido aportar desde su llegada a las Chivas.

“Sinceramente me sentí bien, siento que he hecho algo bien. Puedo mejorar muchísimo, pero me he sentido bien con lo hecho hasta ahora”.

ANÓTALO

Chivas vuelve a casa

Tras el parón por la Fecha FIFA, el Guadalajara recibirá el próximo domingo 17 de octubre al Toluca en el Estadio Akron, en punto de las 17:00 horas, en la reanudación de la Liga MX.

Sin miedo al “Diablo”

Aunque en el pasado los “Diablos Rojos” llegaron a ser el dolor de cabeza del Rebaño, en la actualidad Chivas parece haberle tomado la medida al Toluca.

De cara a que ambos equipos se vean las caras el próximo domingo en el Estadio Akron, el Guadalajara tiene los antecedentes a su favor, pues de los últimos 11 duelos entre ambas escuadras, los escarlatas sólo han podido imponerse en un juego.

Fue apenas en el Guard1anes 2020 cuando los choriceros consiguieron su último triunfo en contra del Rebaño, pero antes de esto la última victoria de los “Diablos” ante el chiverío se remonta hasta el Apertura 2016.

Desde ese lapso a la fecha, el Guadalajara ha salido airoso en tres oportunidades, y aunque el empate ha sido el resultado más constante entre ambos equipos, Chivas puede jactarse de haber eliminado a Toluca en las Semifinales del Torneo Clausura 2017.

Será este domingo cuando Chivas reciba a los “Escarlatas” en el Estadio Akron en punto de las 17:00 horas, esto para ponerle fin a la actividad de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2021.

DOMINIO

Antecedentes entre Chivas y Toluca

Torneo Resultado

Guard1anes 2021 Chivas 1-1 Toluca

Guard1anes 2020 Toluca 1-0 Chivas

Clausura 2020 Chivas 2-2 Toluca

Apertura 2019 Toluca 1-3 Chivas

Clausura 2019 Chivas 1-0 Toluca

Apertura 2018 Toluca 2-2 Chivas

Clausura 2018 Toluca 1-1 Chivas

Apertura 2017 Chivas 0-0 Toluca

Clausura 2017 Liguilla Chivas 1-1 Toluca

Clausura 2017 Liguilla Toluca 1-1 Chivas

Clausura 2017 Chivas 2-0 Toluca

MQ