Derrota rojiblanca a detalle

Un juego sin nada en juego nunca es bueno y; sin embargo, el estadio está lleno.

El Guadalajara no es indiferente para nadie y los Tigres son una religión en la ciudad. Los regiomontanos cumplieron un trámite hacia la Liguilla. El segundo sitio de la tabla general estaba en su poder antes del pitazo inicial. El resultado: 2-1 para los felinos.

Sin pretensiones, el cuadro felino fue cerebral. El primer gol no pudo ser de otra forma que con la cabeza. André-Pierre Gignac a pase de Lucas Zelarayán. La anotación al minuto 38’ rompió el silencio del velorio del Guadalajara.

En la jugada falló el arquero del Rebaño, Miguel Jiménez, a quien se le coló un remate que parecía atajable.

Antes y después de ese gol, Chivas fue competitivo en el “Volcán”, en donde en la primera parte le disputó la tenencia de la pelota al local, aunque no se pudo mostrar en el área felina.

En el complemento el Rebaño salió con otra actitud, adelantó líneas y se hizo de la pelota para dársela a un Eduardo López que comenzó a tejer las ofensivas rojiblancas.

Como suele ocurrir con las Chivas, no fueron capaces de marcar en las oportunidades que crearon y un equipo como Tigres, eso no lo perdona.

El 2-0 fue obra de Zelarayán, quien recibió afuera del área y con la zurda cruzó su disparo, al 76’, para el júbilo de los 41 mil aficionados que asistieron al Universitario.

Cuando las cosas pintaba muy mal para Chivas, los rojiblancos supieron encontrar el gol que los acercara a su rival. Al 79’ Alexis Vega jaló del gatillo a las afueras del área, un derechazo potente y pegado al poste izquierdo de Nahuel, quien se vio sorprendido por el disparo y ya no pudo llegar a la pelota.

Un resultado favorable no habría dado la clasificación al Guadalajara, pero al menos sí la esperanza a sus aficionados de que el futuro se vislumbra un poco menos duro que el presente. Nueve derrotas son muchas para cualquier equipo. Para las Chivas son demasiadas y ahora se enfilan a un año de preocupaciones por el descenso.

La afición llenó el estadio, vio a sus Tigres cerrar el torneo con victoria y vio la agonía del Guadalajara.

Tomás la hace de emoción

El técnico hablo de su futuro y su récord en Tigres. MEXSPORT

Luego de la derrota que sufrieron ante Tigres, el estratega del Guadalajara, Tomás Boy, se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo y dijo que ahora platicará con la directiva sobre su futuro, porque le agradaría quedarse con Chivas.

“No puedo hablar de eso en este momento, pero a Chivas no se le puede decir que no. He tenido pláticas con ellos acerca de mí y en el próximo torneo vamos a tener que pelear el descenso, digo vamos porque aún estoy aquí.

“He hablado con ellos sobre lo que creo que podría ayudar al equipo, hoy lo confirmo, este equipo puede jugar muy bien, tuvo muy pocos puntos y creo que mereció más. A la realidad hay que enfrentarla, un equipo como Chivas tiene mucha responsabilidad de pelear los primeros lugares”, indicó.

Sobre si buscaría tener un contrato a largo plazo en caso de quedarse con el conjunto jalisciense, el timonel expresó que “no puedo hablar de supuestos, pero por supuesto que voy a hablar con ellos, no puedo decir más”.

También habló sobre el delantero de Tigres, el francés André-Pierre Gignac, lo elogió y aseveró que superará su récord de máximo goleador con los felinos, con el que sumó 104 goles entre 1975 y 1988. “Gignac tarde o temprano lo va a romper (lleva 102 anotaciones con los Tigres), tiene un equipo que lo apoya, trabaja, ojalá lo rompa, los records son para romperse. Ha hecho una historia padre, hoy ha sido factor para los campeonatos, lo ha hecho muy bien”, concluyó.

Momentos clave

Otra vez la portería

MEXSPORT

Chivas peleaba de tú a tú con los Tigres en el primer tiempo, hasta que poco antes de finalizar el primer tiempo vino el error, de nueva cuenta, en la portería, donde no hay redención. Era el minuto 37 cuando un remate de cabeza de Gignac se le coló a Miguel Jiménez, quien había recorrido bien y pudo atajar sin problema.

Balde de agua fría

MEXSPORT

En el arranque del segundo tiempo el Guadalajara se animó a ir al frente y poco a poco empezó a jugarse más tiempo en cancha de los Tigres. El Rebaño comenzaba a tener llegada al área rival, hasta que al minuto 76’ llegó Lucas Zelarayán a marcar en una jugada donde se comió a Josecarlos Van Rankin, para apagar la rebelión rojiblanca.

No pudo

MEXSPORT

En la última llegada del Rebaño, ya en tiempo de compensación y tras el gol de Alexis Vega, Chivas pudo empatar cuando Alan Pulido se plantó frente a Nahuel Guzmán, pero no supo concretar y estrelló la pelota en el arquero de los Tigres. En el rebote Brizuela mandó servicio peligroso, pero Vega no pudo llegar y se esfumó la última oportunidad de empatar.

Alineaciones

Tigres

1. Nahuel Guzmán, 2. Israel Jiménez, 21. Francisco Meza, 3. Carlos Salcedo, 6. Jorge Torres, 25. Jurgen Damm, 19. Guido Pizarro, 15. Francisco Venegas, 8. Lucas Zelarayán, 9. Eduardo Vargas, 10. André Gignac, DT. Ricardo Ferreti.

Cambios

45’, 29 Jesús Dueñas por G. Pizarro

64’, 26 Luis Quiñones por 9. E. Vargas

78’, 5 Rafael de Souza por 3 C. Salcedo

Chivas

34. Miguel Jiménez, 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 21. Hiram Mier, 16. Miguel Ponce, 11. Isaac Brizuela, 25. Michael Pérez, 20. Jesús Molina, 13. Gael Sandoval, 10. Eduardo López, 9. Alan Pulido, DT. Tomás Boy

Cambios

56’, 27 Carlos Villanueva por 16 M. Ponce

64’, 6. Dieter Villalpando por M. Pérez

70’, 7 Alexis Vega por 13 G. Sandoval

Árbitro: Jorge Antonio Pérez

Sede:Estadio Universitario