Definida la Liguilla de la Liga MX Femenil

Con la derrota del Atlas a manos de Rayadas del Monterrey, quedó oficialmente concluida la temporada regular del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil, con Tigres como el líder general de la competencia y con los equipos tapatíos como serios contendientes.

Así, la Liguilla ha quedado definida de manera oficial y será este martes cuando se definan días y horarios oficiales para disputar los Cuartos de Final. Tigres se medirá al América, Chivas enfrentará a las Diablas de Toluca; las rojinegras le harán los honores a las Tuzas del Pachuca y las Rayadas del Monterrey enfrentarán a las Pumas de la UNAM, en una Fiesta Grande en donde se metieron las ocho potencias del futbol femenil en México.

ASÍ QUEDAN LOS CUARTOS DE FINAL

Tigres vs América

Chivas vs Toluca

Atlas vs Pachuca

Monterrey vs Pumas

*Con fechas y horarios por confirmar

JL