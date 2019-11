David Villa, máximo goleador de la selección española, anuncia su retirada

El delantero español David Villa, máximo goleador de la selección española de fútbol, que cumplirá 38 años el 3 de diciembre, anunció este miércoles en Kobe, Japón, que al final de la temporada pondrá fin a su carrera futbolística, durante la cual conquistó la Copa del Mundo, la Eurocopa y la Liga de Campeones.

Villa, que milita en filas del club japonés Vissel Kobe, colgará los botines al final del campeonato japonés de fútbol.

Durante sus 19 años de fructuosa carrera, Villa pasó por Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne City, New York City y Vissel Kobe y disputó 98 partidos con la camiseta de su país.

"Decidí terminar mi carrera profesional y retirarme", dijo Villa a los periodistas en Kobe, con la voz quebrada por la emoción.

"Lo he pensado durante mucho tiempo. Este es el resultado de las conversaciones que tuve con mi familia y las personas que me rodean. Quería retirarme del fútbol y no que el fútbol me retirara a mí", agregó Villa.

"Aunque ya no estaré en el campo, continuaré involucrado en el fútbol de otras maneras y continuaré contribuyendo al mundo del fútbol", explicó.

Villa, que del 2014 al 2018 jugó en el equipo New York City, invertirá en el club Queensboro FC, una nueva franquicia con sede en el distrito de Queens, en Nueva York, que evolucionará en la segunda división del fútbol estadounidense.

Tras anunciar su retirada han llovido las reacciones de clubes y antiguos compañeros, especialmente de selección.

"Como amigo es un día triste porque te echaré mucho de menos, pero feliz de haber vivido tu última temporada juntos. Hemos compartido momentos inimaginables. Te quiero, amigo", afirmó Andrés Iniesta en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

"Nuestro Guaje se retira. Gracias por todos esos buenos momentos que hemos pasado juntos amigo! Te deseo lo mejor para el futuro. Grande Guaje", escribió Iker Casillas en su twitter oficial, mientras Sergio Ramos asegura que "nos quitaremos las botas, pero nunca nos quitaremos los recuerdos. ¡Grande Guaje!".

Villa jugó en tres Mundiales y fue miembro del equipo español que levantó la Copa del Mundo en 2010 y ganó la Eurocopa en 2008.