Un pase a la historia

El Salón de la Fama del Futbol recibió a 12 nuevos huéspedes que fueron investidos anoche, en emotiva ceremonia que se realizó en Pachuca.

Los galardonados nacionales fueron: Pável Pardo, Miguel Calero y Tomás Boy.

Mientras que los reconocidos en la estampa internacional fueron: Didier Deschamps (FRA), Gabriel Batistuta (ARG), Arrigo Sacchi (ITA) y Javier Zanetti (ARG).

En la categoría decanos destacaron Tomás Balcázar, Gustavo Peña y Raymond Kopa (FRA).

Además de que hubo una premiación especial para el aporte al futbol femenil, donde Alicia “Pelé” Vargas y Sisleide Amor Lima ”Sissi” fueron galardonadas en Pachuca.

El francés Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador y técnico en Francia 98 y Rusia 2018, el ex delantero argentino Gabriel Batistuta y el ex defensa Gustavo Peña, no estuvieron presentes, pero mandaron un mensaje de agradecimiento por este reconocimiento.