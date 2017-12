David Reyes quiere aportar lo mejor para Charros de Jalisco

Luego de haber sido escogido como el nuevo refuerzo de los Charros de Jalisco para afrontar la primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, el pitcher abridor David Reyes aseguró que existe un compromiso total para llevar lejos a la organización jalisciense en su lucha por el campeonato.

"Estoy contento por venir a esta organización y agradecido porque se fijaron en mí durante el draft. Vengo a dar el cien por ciento el día que me toque lanzar, pero insisto, me siento feliz por tener la oportunidad de jugar playoffs con los Charros. El equipo que tienen es muy bueno, los enfrenté dos veces en la temporada, siempre luchan en el terreno, ya tuve la fortuna de jugar con varios de mis nuevos compañeros".

El serpentinero nacido en Los Mochis, Sinaloa, aseguró que su desempeño con los Yaquis de Obregón en la actual temporada le valió un lugar en un equipo lleno de talento como lo son los Charros de Jalisco.

"En lo personal siento que fue una buena campaña, me enfoqué en trabajar mentalmente y al final los resultados fueron buenos, pese a que en el equipo no obtuvimos lo que queríamos, así es el béisbol, no es perfecto. Ahora le damos vuelta a la página, queremos brillar con Charros, no me sorprendió que me vaya a tocar abrir el segundo juego, al final de cuentas uno viene a jugar en donde lo pongan y a dar el cien por ciento".

Reyes tendrá la oportunidad de ser el abridor en el segundo juego de la serie ante los Tomateros de Culiacán que se celebrará el próximo 2 de enero.

OA