David Ferrer se despide del tenis cayendo ante Alexander Zverev

El español David Ferrer cayó ayer ante el alemán Alexander Zverev por 6-4, 6-1 en segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, despidiéndose del torneo madrileño y del tenis.

El español, a sus 37 años, acabó con este partido en la pista central de la Caja Mágica su carrera, que incluye 27 títulos y otras 25 Finales en 17 años de trayectoria.

“Está siendo todo muy emotivo, es un día que jamás voy a olvidar”, dijo Ferrer en la pista central de la Caja Mágica tras el encuentro, durante un pequeño homenaje de despedida.

El último punto de la carrera tenística de David Ferrer. Impresionante el aplauso de toda la Caja Mágica a un tenista español que, a pesar de estar a la sombra del mejor tenista español de la historia, también estará en la historia del tenis de este país.pic.twitter.com/mY72fwq5QD — Víctor SL (@Viktorsierra13) 9 de mayo de 2019

“Se cierra una etapa para mí, ha sido algo maravilloso”, añadió el tenista español, que agradeció al público, puesto en pie, su cariño.

“Lo he dado todo en este deporte, no puedo dar más, he conseguido 27 títulos, tres Copas Davis, nunca he podido conseguir un Madrid, nunca he podido conseguir un Grand Slam, pero he conseguido algo que es que los llevo en mi corazón”, dijo.

“Los trofeos que están en casa son algo material, pero lo que me llevo de verdad es su cariño”, añadió, entre aplausos del público que no dejó de animarlo durante su enfrentamiento con Zverev.

Nadal se presenta con victoria

El español Rafa Nadal empezó con victoria en el torneo de Madrid ayer imponiéndose a la joven perla canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-3.

Nadal impuso su veteranía para ganar en una hora y 35 minutos al joven canadiense, que había entrado en el cuadro principal con una invitación.

El número dos del mundo se medirá en tercera ronda, por una plaza en Cuartos, al estadounidense Frances Tiafoe, que antes había vencido al alemán Philipp Kohlshreiber por 6-4, 3-6, 6-3.

Juan Martín Del Potro que cayó ante el serbio Laslo Djere por 6-3, 2-6, 7-5, en su regreso a las pistas desde febrero pasado, cuando decidió dejar de competir para reponerse totalmente de su operación de rodilla.

El de Tandil cayó al cabo de 2 horas y 20 minutos de juego, en un partido que evidenció su falta de ritmo y partidos.