David Faitelson confirma veto del Canelo Álvarez para su pelea con Jaime Munguía

David Faitelson habló por primera vez del polémico veto de Saúl "Canelo" Álvarez, con quien a lo largo de su carrera como boxeador ha tenido algunos disgustos debido a las críticas que ha hecho el periodista deportivo.

"Televisa ha intentado por todos los sentidos conseguirme la acreditación si no se puede conseguir encontraremos la fórmula para que yo esté participando en la transmisión no dentro de la arena", aseguró el periodista en entrevista.

El tiempo se termina para la empresa de Chapultepec y Faitelson, quienes se encuentran en el conflicto de decidir si regresar a México para realizar sus intervenciones desde un foro local o permanecer en Las Vegas y transmitir desde un punto destacado en la ciudad.

"Televisa quiere que esté en la transmisión está haciendo un esfuerzo y yo le agradezco mucho su apoyo, otra empresa hubiera dicho 'el Canelo dueño del circo y si él no quiere no estás'", expresó en la charla.

El representante de TUDN compartió que el miércoles, al llegar al MGM Grand de Las Vegas, se enteró de que le habían denegado la acreditación para las conferencias, la ceremonia de pesaje y la pelea. A partir de entonces, su nueva cadena televisiva se esforzó por defenderlo y asegurar que obtuviera la autorización para participar en la cobertura del combate entre Canelo y Munguía.

"Primero buscaron negociación al ver que no existía esa posibilidad, ahora están buscando la solución, si me regreso a México para participar desde allá o si lo hacemos desde aquí estoy en el dilema de tomar el vuelo de mañana de regreso a México", añadió Faitelson.

Finalmente mencionó que lamenta lo que sucedió pues ahora cualquier deportista podrá hacer lo mismo.

“Lo único que lamento es que esto siente un precedente y que de ahora en adelante cualquier directivo, jugador, boxeador, lo que sea, de pronto dice: ‘Ah, no habla bien de mí, me critica... no lo dejo entrar’. Ese es el problema”, mencionó.

