Daniela Rodríguez, con todo por la medalla Panamericana

Hace apenas unos días Daniela Rodríguez finalizó su participación dentro de la Universiada Mundial de Nápoles 2019, sin embargo la taekwondoín jalisciense no tiene tiempo para descansar, ya que frente a ella tiene otro reto de talla mayor: afrontar los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Al respecto de este nuevo compromiso, Rodríguez se mostró entusiasmada y con el ánimo a tope para subir al podio en esta justa continental, ya que, según lo afirmó, se visualiza en lo más alto de estos Juegos Panamericanos.

“Siempre vamos con la mentalidad hacia arriba, yo me visualizo en lo más alto y creo que todos mis compañeros también lo hacen. Siempre he dicho que quien no se visualice ahí no podrá llegar, primero es creértela y trabajar para ello, todo es un proceso, las medallas no llegan de a gratis. Hemos hecho historia en los últimos años. Somos un equipo fuerte y sabemos de lo que somos capaces.

“Me siento lista, me siento preparada al ver que en mis entrenamientos me salen las cosas como deberían de estar saliendo a estas alturas de mi preparación. Todavía hay algunos detalles por corregir, por perfeccionar, pero me siento bien”, compartió.

Sin embargo, a pesar de sus altas expectativas y su ímpetu por colgarse una medalla, Rodríguez sabe que Lima será una competencia complicada, debido a que Perú, el país sede, es una potencia mundial dentro de la disciplina del poomsae.

“Estará fuerte el reto, serán unos Juegos Panamericanos intensos ya que Perú es muy bueno también. Este es un deporte de apreciación, no es como en combate que metes un punto y el marcador te lo dice, acá todo depende de la decisión del juez, sin embargo creo que nos va a ir muy bien”, finalizó.

Será este 27 de julio cuando Daniela Rodríguez entre en acción dentro de los tatamis de Lima 2019, esto con la encomienda de repetir el gran papel que tuvo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, justa en la que se colgó tres medallas de oro.