Daniel Araiza conquista la cima del Manaslu

El alpinismo se convirtió en su pasión a muy corta edad, y desde entonces ha superado enormes retos que lo han llevado a conquistar algunas de las montañas más altas del mundo. Su nombre es Daniel Araiza y la última prueba de sus logros se dio apenas en octubre pasado, cuando pudo ascender hasta la cima del Manaslu, monte ubicado en la Cordillera del Himalaya a más de ocho mil metros de altura.

Fueron ocho mil 163 metros los que Daniel pudo ascender, llegando hasta la cima de la octava cumbre más alta del mundo. Lo sorprendente del caso fue que este tapatío lo hizo sin botellas de oxígeno suplementario y en un tiempo menor a 24 horas, todo esto como parte de una expedición de la empresa Ponce de León Expediciones, la cual fue la primera guiada por mexicanos que logró hacer cumbre en los Himalayas.

“Decidimos intentar todo esto en menos de 24 horas desde el campamento base hasta la cumbre, salimos de base y ganamos los tres mil 500 metros de desnivel para llegar a la cumbre. Yo salí junto a mi compañero Héctor Ponce de León, pero en el campamento tres comenzó a rezagarse, yo continué, subí en un tiempo de 20 horas y 10 minutos. A la bajada encontré a mi compañero, ya estaba desgastado por una infección y bajamos los dos juntos. Lo hice sin oxígeno suplementario y en menos de un día, en mi primera montaña de más de ocho mil metros, lo hice sin planearlo, porque quería hacerlo, pero en tres días”.

Con la emoción a tope por haber sumado una nueva cima a su nutrido palmarés, Daniel, quien es egresado del Club Alpino del Instituto de Ciencias de Guadalajara, asegura que tras haber superado su primera montaña de más de ocho mil metros de altura buscará ascender a las cimas más altas del mundo.

“Fue la primera, pero habrá más. Me quiero acercar a las montañas más altas del mundo, quiero regresar el siguiente año a los Himalayas. Busco la posibilidad de ir el siguiente año, ya estoy armando el plan para poder hacerlo. Me dedico de lleno a este deporte, soy guía de montaña y de octubre a abril me dedico a ascender en los volcanes de México”.

Próximas metas

Para diciembre próximo, Daniel Araiza encabezará una nueva expedición mexicana al Monte Aconcagua, la montaña más grande de América ubicada entre Argentina y Chile. Tras su regreso del Cono Sur, Araiza Chávez buscará certificarse como guía de montaña en Bolivia para luego visitar las montañas de Pakistán.