D'Alessio no es mi jefe; el mío está en Palacio Nacional: Guevara

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, confirmó que estará presente en el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Panamericanos de Lima, que se realizará el próximo 15 de julio, y con ello negó las declaraciones de Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, quien sostuvo que no estaría en el evento.

"Sí voy a estar. Soy la que organiza el abanderamiento. ¿Cómo no voy a estar? D'Alessio no es mi jefe, ni me dejo guiar por mitotes. Lamento la postura del diputado, pero mi jefe está en Palacio Nacional y está confirmado todo el protocolo que se hará", sostuvo la ex velocista.

Las declaraciones se dieron después del abanderamiento de la delegación mexicana que afrontará la Universiada Mundial de Nápoles, en el que estuvo presente el viernes por la mañana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Sobre la reunión que tendrá el próximo 8 de julio en el Cámara de Diputados y en la que será cuestionada por la Comisión del Deporte que encabeza el mismo D'Alessio, sostiene que será paciente y tolerante.

• Ana Guevara tendrá que comparecer en la Cámara de Diputados

"Estoy tranquila y me alegro de que el Presidente haya tomado la decisión de hacer las auditorías mediante la Función Pública. Les vamos a mostrar la corrupción y el huachicoleo en torno a la ordeña de recursos respecto a las becas", añadió Guevara.

JM