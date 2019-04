Cufré quiere un Atlas inteligente

Líder y pilar del equipo. Eso fue Leandro Damián Cufré durante su estancia en el Atlas, de 2012 a 2014.

A la vuelta de los años, el argentino regresa a los rojinegros ahora como técnico, en un momento que le es afín a los Zorros: problemas y más problemas.

“No te puedo decir que encontré un vestidor alegre, más bien era uno muy golpeado, pero con mucha disposición y que tiene ganas de revertir esta situación”. Leandro Cufré, DT del Atlas

Además vive su primera experiencia como entrenador, luego de una breve paso como auxiliar de Tomás Boy (Cruz Azul) y Robert Dante Siboldi en el último Santos campeón.

“Cuando uno llega a un equipo tienes jugadores que te dan para manejar un esquema y que luego con el trabajo tú puedes darle variantes, pero lo que no puede variar es la esencia de un entrenador. Tengo cuatro o cinco pilares que siempre trato de reforzarlos en cada entrenamiento y que no son negociables en lo absoluto”, dice mientras endurece la mirada.

-¿Cuáles son tus fundamentos?

-Primero, que sea un jugador muy inteligente, que técnicamente esté capacitado, que tácticamente sea inteligente y que tenga el cuidado y el desarrollo físico que un deportista debe tener tanto en el club como en su vida personal. Para mí eso es fundamental, que un jugador tenga humildad, trabajo y profesionalismo.

-Bajo estas circunstancias, ¿cómo será el Atlas de Cufré?

-Tenemos que ser un equipo inteligente; que sepa atacar, que sepa tener equilibrio, y que sepa defender, pero no tirando la pelota afuera ni dando patadas. Me gusta tener el control del partido, sin que eso te obligue a tener la pelota; el rival puede tener 70% de posesión, pero no me llega, entonces yo tengo el control del partido. Te doy un ejemplo, con Toluca tuvimos 60% de posesión de balón y el control del partido, en ningún momento nos sorprendieron, salvo en los errores individuales que tuvimos.

-¿En qué momento de tu vida llega esta oportunidad de dirigir por vez primera?

-Llega en un momento clave de mi carrera, donde tengo mucha ilusión, mucha hambre de crecer, trascender, y devolverle a la institución mucho de lo que me dio.

-¿Lo pensaste?

-Para nada, conozco la institución, siempre he seguido sus partidos porque está en mi corazón y llega en un momento lindo.

-¿Llega pronto, llega tarde, estás listo, te hubiera gustado prepararte más?

-Cuando uno está en Fuerzas Básicas y te llaman para debutar en Primera División siempre te preguntan ‘¿estás listo?’ y no vas a decir que no porque si no lo intentas nunca lo vas a saber. Hay etapas de capacitación que uno tiene que hacer, por supuesto que las hice y la oportunidad llega en un momento justo en donde puedo aportar y revertir esto.

-¿Es factible al corto plazo ese campeonato que le falta al Atlas?

-Todo se puede dar, no se le puede pedir a la afición que tenga paciencia porque a la afición no le debes de pedir nada; simplemente hay que brindarse para que ellos vean en su equipo un reflejo de lo que a ellos les gustaría hacer en la cancha. Cuando yo era aficionado y veía a mi equipo me decía ‘cómo me gustaría que mi equipo jugara así, que se entregue’. Eso, es lo que quiero que refleje el equipo, el sentir de esta gran afición.

Tres en la mira

Liguilla

“No hablo de objetivos de Liguilla, o del campeonato. Hablo del próximo partido y eso le inculcamos al jugador, que no hay que pensar en el tercer o cuarto partido, sino sólo en el próximo”.

Descenso

“Somos conscientes de todo lo que está sucediendo en el club, pero tenemos que inculcarles que este grupo de jugadores no puede cargar con lo que pasó en otros torneos. Lo que ya pasó y que no estuvo a tu alcance, ya no lo puedes remediar, te puedes informar, pero no preocupar. El presente dice que tenemos que sacar la mayor cantidad de aquí a que termine el campeonato”.

Defensa

“Hay un tema de coordinación que tenemos que solucionar, porque todos son muy buenos jugadores, necesitamos tiempo. Todo se puede mejorar”.