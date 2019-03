Cufré le echa ojos a sus centrales

El hecho de haber sido uno de los mejores centrales que han venido al Atlas en los últimos tiempos, le da la autoridad moral a Leandro Cufré de ponerle especial atención a este sector del equipo que recién tomó las riendas. La zaga central es, hoy en día, el lado más flaco del equipo, tiene 18 goles en contra y es el segundo peor en ese renglón en lo que va de campaña.

Es por eso, que de cara a su compromiso de debut de hoy ante Toluca, Cufré tiene una baraja de centrales en el plantel que no han entregado los mejores dividendos. Elementos como Omar González y Nicolás Pareja, quienes han sido duramente criticados por la Fiel, abucheados y pitados durante los partidos; Anderson Santamaría y Jorge Segura, que en teoría deberían ser los dos centrales titulares, no han visto tanta actividad juntos como se esperaría.

Por otro lado, también están los elementos de Fuerzas Básicas Carlos Robles y Jesús Gómez, quienes no han recibido oportunidades en el primer equipo y por el contrario, al estar registrados y pertenecer a esta categoría son elementos asiduos a las Selecciones Sub-20 y Sub-17 respectivamente.

Leandro se estrena en el infierno

Con la firme intención de evitar que llegue la sexta derrota al hilo, los rojinegros del Atlas saltarán a la cancha del Estadio Nemesio Díez para enfrentar a Toluca hoy el mediodía, buscando romper la mala racha y conseguir un triunfo que les ayude a levantar el ánimo, previo a la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA.

Este encuentro entre Diablos y Zorros, marcará el debut como entrenador profesional de Leandro Cufré, quien se presentará en el banquillo del equipo de sus amores en sustitución de Guillermo Hoyos, y lo hará para ayudar al Atlas a salir de la crisis de resultados, pero sobre todo crisis en cuanto a buen funcionamiento y de la caída anímica que han sufrido ante las cinco derrotas consecutivas.

Hasta el inicio de la Jornada 11, los rojinegros, ahora con Leandro Cufré, han acumulado solo 10 puntos, mismos que obtuvieron en las primeras fechas, con triunfos sobre Querétaro, Lobos BUAP y Morelia, así como un empate frente a Pumas en el Jalisco; sin embargo tienen descalabros ante América, en la Fecha 2 y después a partir de la Jornada 6, la Academia no ha visto otra cosa más que derrotas, las cuales han sido ante Puebla, Chivas, Tigres, Tijuana y Cruz Azul, así como la vergonzosa eliminación de la Copa MX a manos de Dorados de Sinaloa.

Del otro lado del terreno de juego, con los Diablos Rojos, estará en la banca un viejo y querido conocido por la afición rojinegra. Ricardo Antonio La Volpe tomó las riendas de Toluca después de la baja de Hernán Cristante y del interinato de José Luis Real y el funcionamiento ha mejorado a cuenta gotas, y aunque el “Bigotón” ha implementado su estilo, los jugadores escarlatas no han terminado por funcionar de la mejor manera.

Los mexiquenses sólo suman 11 unidades, uno más que Atlas, es por eso que el partido de este mediodía luce parejo, sin un favorito claro, esto a pesar de que los Zorros tienen desde 2013 que no ganan en el estadio Nemesio Díez.

Hombres a seguir

Omar González

Uno de los hombres más criticados y odiados por parte de la Fiel en los últimos torneos. El defensa central estadounidense tiene estatura y juego aéreo, sin embargo llama la atención su falta de capacidad en el juego a ras de pasto y a velocidad, lo que ha ocasionado que hayan caído goles por su culpa.

Nicolás Pareja

Llegó al Atlas y no ha tenido la regularidad, ni la salud suficiente para ser un hombre referente de la institución. Sufrió una dura lesión desde que llegó a Guadalajara y cuando pudo tomar su puesto como titular, falló en el Clásico Tapatío. No ha sido tomado en cuenta de nuevo, aunque no presenta lesión alguna.

Anderson Santamaría

La mejor contratación del Atlas para este torneo en cuanto a la defensa central se refiere. El peruano ha disputado ocho partidos en el Clausura 2019, en los que ya logró un gol y ha estado en el terreno de juego 720 minutos. Su presencia le da tranquilidad al aparato defensivo, aunque no ha evitado que caigan goles.

Jorge Segura

Su estancia en Atlas ha resultado un fiasco hasta la Fecha 10 del Clausura 2019. Solamente ha participado en dos encuentros, en donde únicamente ha estado en uno como titular, para un total de 135 minutos. Estuvo en el Clásico Tapatío ante Chivas, en donde el colombiano no pudo evitar la goleada en contra.

Los novatos

Carlos Robles

Ya ha sido parte del primer equipo. A sus 18 años, ya ha jugado desde 2017 en Primera División en partidos de la Copa MX, y enfrentó a equipos como Puebla, Veracruz y Tampico Madero, sin embargo dejó de tener oportunidades en el equipo mayor de los Zorros, debido a que la directiva prefiere traer extranjeros.

Jesús Gómez

Joven de 17 años que ya se presentó con el primer equipo del Atlas. Fue titular y se dio tiempo para anotar un gol en su segundo juego con los Zorros. Defensa central del equipo Sub-17 que recibió la oportunidad por parte de Guillermo Hoyos y no defraudó. Sin embargo, en la Liga pocas veces lo llevó a la banca.

El Diablo es el mandón en los últimos seis encuentros contra el Atlas

Cada que juegan en el Estadio Nemesio Díez, los rojinegros del Atlas sufren de más para sacar por lo menos un resultado decoroso y para muestra un botón: de los últimos seis compromisos en la casa del Diablo, dos triunfos han sido para los locales, por tres empates y solamente una victoria para los tapatíos.

De hecho, la última victoria de Atlas en casa de Toluca fue en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2013, cuando los entonces dirigidos por Tomás Boy, lograron el triunfo por la mínima diferencia, gracias al solitario gol del chileno Rodrigo Millar, hoy elemento de Monarcas Morelia.

Antecedentes en el infierno

Apertura 2017 Jornada 3 Toluca 3-2 Atlas

Clausura 2017 Jornada 1 Toluca 4-1 Atlas

Clausura 2016 Jornada 6 Toluca 1-1 Atlas

Clausura 2015 Jornada 13 Toluca 0-0 Atlas

Apertura 2013 Jornada 16 Toluca 1-1 Atlas

Clausura 2013 Jornada 10 Toluca 0-1 Atlas

Posibles Alineaciones

Toluca

1. Alfredo Talavera, 29. Rodrigo Salinas, 3. Santiago García, 4. Osvaldo González, 2. Omar Tobio, 84. Adrián Mora, 20. Federico Mancuello, 15. Antonio Ríos, 24. Pablo Barrientos, 7. Luis Mendoza, 9. Emmanuel Gigliotti, DT. Ricardo La Volpe.

Suplentes

22. García

13. Acosta

17. Ruiz

10. López

30. Medina

11. Esquivel

286. Abella

Atlas

1. José Hernández,29. Ismael Govea, 4. Jorge Segura,5. Anderson Santamaría, 34. Irving Zurita, 26. Jesús Isijara, 6. Édgar Zaldívar, 15. Osvaldo Martínez, 10. Clifford Aboagye, 9. Facundo Barceló, 22. Darío Burbano, DT. Leandro Cufré.

Suplentes

23. Hernández

2. Pareja

25. Ávila

14. González

20. Torres

349. Reyes

18. Díaz

Árbitro: Cesar Arturo Ramos

Leandro Cufré

Hora: 12:00

Clima: 18º

Televisión: Televisa 2 y TDN

Multimedia: Minuto a minuto informador.mx