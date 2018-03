Cuatro equipos agonizan... sólo uno muere

A partir del siguiente año futbolístico y posiblemente hasta 2021 ya nadie descenderá en el futbol mexicano. Esta fue una propuesta que se aprobó hace algunas semanas y que trajo consigo un par de efectos colaterales.

El primer efecto raya más bien en un incentivo, pues el equipo que ascienda en mayo sabe de antemano que estará en el máximo circuito cuando menos por tres años (esto si está certificado).

Contrario al primer efecto, el segundo tiene tintes de amenaza, pues el equipo que descienda este torneo sabrá que dejó escapar una oportunidad inmejorable para asegurar su estadía en Primera por los siguientes seis torneos.

Por lo anterior, la lucha entre Atlas, Veracruz, Querétaro y Lobos está al rojo vivo a sólo cinco jornadas para que termine la fase regular del Clausura 2018. Nadie quiere ser el último equipo que descienda en la Liga MX, por ello en cada trinchera de estos cuatro clubes la presión está a tope por intentar salvarse.

Veracruz es el máximo candidato a descender por estar sumido en el último lugar de la tabla porcentual, pero matemáticamente todos y cada uno de los otros equipos mencionados también peligra, por eso aquí se presenta el panorama de cada uno.

Querétaro (1.1237)

Yerson Candelo. Los Gallos Blancos son el cuarto implicado en la quema del descenso. MEXSPORT/I. ORTIZ

Los Gallos son quizá el equipo menos hostigado por el tema del descenso, ya que muy poco se habla de ellos respecto a este tema en donde Atlas y Veracruz han tomado la mayor parte del protagonismo. Sin embargo, los queretanos sólo están un punto por encima de Atlas, es decir, a falta de 15 puntos por disputarse están a nueve unidades del fondo porcentual. Aunque parece una buena ventaja, las matemáticas aún no los dan por salvados.

Próximos juegos:

Recibe a Puebla

Visita a Santos

Visita a Atlas

Recibe a Pachuca

Visita a Pumas

Atlas (1.1134)

Milton Caraglio. El argentino es de los pocos jugadores que ha dado la cara por los rojinegros. MEXSPORT/Isabel

Si alguien ha desperdiciado oportunidades para librar el descenso de una vez por todas ese ha sido Atlas, pues los rojinegros no se han cansado de perder en el momento menos indicado y el juego ante Veracruz fue prueba de ello. Un triunfo los habría puesto a 14 puntos de los Tiburones cuando sólo restan 15 unidades por disputarse. Es decir, los rojinegros ya estarían del otro lado y sin embargo siguen más que metidos en la lucha por no descender.

Próximos juegos:

Recibe a Santos

Visita a Xolos

Recibe a Querétaro

Recibe a Chivas

Visita a Pachuca

Lobos (1.0309)

Julián Quiñónez. Es el goleador de los Lobos, que han tenido un mal torneo.

De haber mantenido el buen paso que tuvieron durante lapsos del torneo pasado, hoy los Lobos BUAP no estarían metidos en el problema porcentual en que se encuentran inmersos. Por desgracia, el cuadro poblano ha estado de capa caída en este Clausura 2018 y son el penúltimo lugar tanto de la clasificación como de la porcentual. Por desgracia para ellos, ahora tendrán un cierre pesado al enfrentar a equipos como Toluca, Cruz Azul y Monterrey, entre otros. Es lobo aún no puede cantar victoria.

Próximos juegos:

Recibe a Toluca

Visita a Cruz Azul

Recibe a Necaxa

Visita a Monterrey

Recibe a Puebla

Veracruz (1.1034)

Miguel Murillo. Los Tiburones Rojos parecen condenados a perder la categoría. MEXSPORT/Isabel

Los Tiburones dieron un golpe de vital importancia el fin de semana pasado, pues su triunfo ante los Zorros causó que la escuadra rojinegra no pudiera deslindarse de la lucha por no descender. Sin embargo, muy a pesar de eso, el panorama de los escualos no es alentador, pues a falta de 15 puntos por disputar, la escuadra jarocha se encuentra a ocho unidades del Atlas y a nueve del Querétaro. Parece que su esperanza más real es apostar porque Lobos BUAP no sume.

Próximos juegos:

Recibe a Xolos

Visita a Chivas

Recibe a León

Visita a Toluca

Recibe a Cruz Azul